大人は仕事、子どもはアクティビティ・学びの「ファミリーワーケーション」

「ファミリーワーケーション」の特設サイト

目指す方向性

「軽井沢ファミリーワーケーション in ライジング・フィールド軽井沢」の体験イメージ

「軽井沢ファミリーワーケーション with 探究学舎」の体験イメージ

プリンスホテルは、2020年12月の 東日本旅客鉄道 JR東日本 )と西武ホールディングス(西武HD)の「新たなライフスタイルの創造×地方創生」をコンセプトとした包括的連携に基づき、JR東日本とびゅうトラベルサービスと連携し、子どもの成長機会を創出する「ファミリーワーケーション」の販売を開始した。日本ではなじみのない長期滞在型旅行を可能にする「ワーケーション」を子どものいるファミリー向けに設定。子どもの成長をサポートする事業を手がける各社と協業し、滞在中、子どもを対象としたプログラムを実施。保護者の仕事と子どもの学びを両立させることで、「家族全員で有意義に過ごすワーケーション」という新たなライフスタイルを提案する。子ども向けのプログラムは、自然に囲まれた「ライジング・フィールド軽井沢」のフィールド内でさまざまなアクティビティを体験し、子ども同士で交流を図る「軽井沢ファミリーワーケーション in ライジング・フィールド軽井沢」(小・中学生)、遊びのなかで英語を学ぶ「軽井沢ファミリーワーケーション with イートンハウス軽井沢」(4才以上の未就学児または小学生)、こどもの好奇心を育てる生命進化編プログラムを実施する「軽井沢ファミリーワーケーション with 探究学舎」(小・中学生)の三つ。日程はプログラムごとに設定し、ライジング・フィールド軽井沢以外は1泊2日で9月に実施する。各プランは、大人1人以上・子ども1人以上の組み合わせのみで、「軽井沢プリンスホテル ウエスト」の宿泊費、東京~軽井沢の往復新幹線代、子ども向けプログラム体験料、事前のPCR検査料をセットにして、びゅうトラベルサービスの「日本の旅、鉄道の旅」で7月20日以降、順次販売する。料金は、販売中の「軽井沢ファミリーワーケーション ㏌ ライジング・フィールド軽井沢」の場合で大人1人8万9800円、子ども(小学生)1人5万9800円。中学生はリクエスト受付となるため、電話受付となる。また、5人以上・2部屋以上での申し込みも電話受付となる。ホテルは Wi-Fi 完備としている。