初回登録でお得・既存利用者もお得な二つのキャンペーン

PayPayアプリ内のキャンペーン告知(2週目)

5月18日にスタートした「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」キャンペーンは6月14日23時50分をもって終了する。au PAYまたはPayPayをCoke ON Payに初めて登録し、全国のCoke ON Pay対応自動販売機でコカ・コーラ社製品を買うと、毎週100円相当、au PAYの場合はPontaポイント、PayPayの場合はPayPayボーナスで戻ってくる。「2回に1回当たる」クジキャンペーンも同時開催し、LINE Payや楽天ペイなど、他の抽選対象のキャッシュレス決済サービスやクレジットカードをCoke ON Payに登録し、購入した場合も、Coke ONスタンプやCoke ONドリンクチケットが2回に1回当たる。記者が試したところ、大当たりのCoke ONドリンクチケットには当選しなかったが、Coke ONスタンプが二つゲットできた。公式アプリCoke ONは、対応自販機と接続してドリンクを購入するなどして、アプリ内でスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。スタンプがたまる対応自販機のうち、Coke ON Pay対応自販機ではCoke ON Payアプリを操作して購入商品を決定する仕組みのため、購入商品の取り出し以外、自販機に一切触れない。