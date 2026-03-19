ライター募集のお知らせ お知らせ

当サイトでは、より魅力的で価値あるコンテンツを読者の皆さまへお届けするため、一緒に記事制作に取り組んでいただけるライターを募集いたします。

「デジタル機器」「白物家電」を中心に、「ニュース」「最新トレンド」「ライフスタイル」などをテーマに執筆できる方を幅広く受け付けます。



■募集概要

・募集職種：記事ライター

・業務内容：取材記事、ニュース記事、レビュー記事、企画記事などの執筆

・応募資格：

ライティング経験のある方

読者目線で分かりやすい文章が書ける方

連絡がスムーズに取れる方

・歓迎スキル：

取材経験、編集経験

写真撮影・画像編集スキル

テック・家電・ビジネス領域の知識



■応募方法

「お問い合わせ」フォームに必要事項を記入して送ってください。

https://www.bcnretail.com/contact/

※お問い合わせ種類該当の部分（「ライターエントリー」）にチェックしてください。

※「お問い合わせ内容」に以下の項目を記入してください。

・簡単なプロフィール

・ライティング実績（リンク可）

・得意ジャンル

・稼働可能な頻度／時間帯



■最後に

「BCN＋R」は、「ITと家電の『売れてるもの』でくらしを彩るメディア」をコンセプトに、「ちょっといい。ちょうどいい。」情報を記事として掲載しています。

読者に「読みたい」と思っていただける記事づくりを、私たちと一緒にしませんか？

皆さまのご応募を心よりお待ちしております。