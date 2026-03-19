こんな記事が読んでみたい！取材ネタ募集中
お知らせ
2026/03/19
いつもBCN＋Rをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当サイトでは、読者のみなさまに、より役立つ情報、もっと読みたくなる記事をお届けするため「こんな情報が欲しい」「こんな記事を読んでみたい」といったアイデアを広く募集いたします。
気になるスマホや家電、PCのあれこれ、話題のあのガジェット、日頃感じている疑問や「深掘りしてほしいテーマ」があれば、ぜひ気軽にお寄せください。
■募集する内容例
・取り上げてほしい製品
・生活に役立つノウハウや比較企画の希望
・気になるメーカーなどへの取材
・最新トレンドの深掘り企画
・「こんな切り口の記事が読みたい」というアイデア全般
大きなテーマから小さな疑問まで、どんな内容でも歓迎です。
■応募方法
「お問い合わせ」フォームから、必要事項を記入してお送りください。
https://www.bcnretail.com/contact/
※「お問い合わせ種類」は「ネタ提供」になります。お問い合わせ内容に必要事項を記入し、お送りください。
■取り扱いについて
お寄せいただいた内容は、編集部にて確認のうえ、記事として掲載・紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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