感動は物語を生み、人は共鳴する。

千人回峰（対談連載）

2025/12/19 08:00

【対談連載】2025年総集編　人には物語がある。

週刊BCN 2025年12月19日付 vol.2087掲載

そして、さまざまな示唆を得る。
今年も物語を紡げただろうか。
人生を織りなす縦糸、横糸。
一本一本紡げただろうか。
“千人”の回峰は“千”の物語を生む。
 
【注】登場していただいた方々の肩書きは取材当時のものです。
 
華道家元池坊　次期家元
紫雲山頂法寺（六角堂）副住職
一般財団法人　池坊華道会　副理事長
池坊専好

363人目
大切なのは一期一会で出会った草木に臨機応変に対応できること
週刊BCN 2025年1月6日付 vol.2043掲載
「いけばな人」として今後の課題は　自身の成長と次世代の厚みをつくること
週刊BCN 2025年1月13・20日付 vol.2044掲載
 
京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院・京都自動車専門学校総長・理事長・教授
全国地域情報産業団体連合会　会長
京都府情報産業協会　会長
日本IT団体連盟　代表理事　筆頭副会長
長谷川 亘

364人目
納得しなければ行動できない性格は　子どもの頃から変わらない
週刊BCN 2025年1月27日付 vol.2045掲載
世界中のすべての国から学生が集う　教育機関にしていきたい
週刊BCN 2025年2月3日付 vol.2046掲載
 
ユニバーサル ミュージック
社長兼最高経営責任者
藤倉 尚

365人目
アーティストを羽ばたかせる力になり　たくさんのお客さんを喜ばせたい
週刊BCN 2025年2月10・17日付 vol.2047掲載
異常なほどの熱量で伝えたくなるような　アーティストを探せ！
週刊BCN 2025年2月24日付 vol.2048掲載
 
東京国際工科専門職大学 学長
村上憲郎

366人目
AIの普及で人類はいよいよ労働から解放される？
週刊BCN 2025年3月3日付 vol.2049掲載
10人でスタートした日本のGoogle　当時から事業の核はAIだった
週刊BCN 2025年3月10日付 vol.2050掲載
 
INDUSTRIAL-X 
代表取締役CEO
八子知礼

367人目
変化しなければ生き残れない　実験を通じて得た生命の真理
週刊BCN 2025年3月17日付 vol.2051掲載
仕組化と標準化で産業構造の変革を目指せ
週刊BCN 2025年3月24日付 vol.2052掲載
 
エー・アール・システム
代表取締役社長
中村恒彦

368人目
テレビ局を辞めて「狂いだした」人生設計　それでも確かめたかった自分の価値
週刊BCN 2025年3月31日付 vol.2053掲載
社長就任後に明らかになった巨額債務　エンジニアと共に必死に再建を目指した
週刊BCN 2025年4月7日付 vol.2054掲載
 
音楽家
松武秀樹

369人目
今回は何も起きませんように……神に祈ってライブを続けたYMO時代
週刊BCN 2025年4月14日付 vol.2055掲載
試行錯誤が許されたのは師匠が寝ている間だけ
週刊BCN 2025年4月21日付 vol.2056掲載
 
オカモトヤ
代表取締役社長
鈴木美樹子

370人目
創業100年超の老舗を引き継ぎ　人々の“働きがい”を追求する
週刊BCN 2025年4月28日付 vol.2057掲載
女性が働きやすくなることが多様性へのファーストステップとなる
週刊BCN 2025年5月5・12日付 vol.2058掲載
 
ヴァル研究所
代表取締役
菊池宗史

371人目
幼い頃から親しんだラグビーを通じて　組織のマネジメントに興味を抱く
週刊BCN 2025年5月19日付 vol.2059掲載
人の移動の活性化を下支えし社会の課題解決のためのインフラとなる
週刊BCN 2025年5月26日付 vol.2060掲載
 
AIST Solutions
CTOチーム Vice CTO
和泉憲明

372人目
「不完全なんて言ってないでとっとと出せ」　座長に叱られてリリースしたDXレポート
週刊BCN 2025年6月2日付 vol.2061掲載
大学で育てた「システム君」たちが後にプロジェクトを救った
週刊BCN 2025年6月9日付 vol.2062掲載
 
セーブ・ザ・チルドレン
専務理事・事務局長
高井明子

373人目
リーダーとして旗を振るよりも　二番手くらいの裏方のほうが好き
週刊BCN 2025年6月16日付 vol.2063掲載
忘れてはならないことは当事者の意見を聴き、当事者が社会に参加できること
週刊BCN 2025年6月23日付 vol.2064掲載
 

374人目
集合知による問題解決の方法論を社会に広げていくために
週刊BCN 2025年6月30日付 vol.2065掲載
「キャリアアップしたい」ではなく「役立ちそう」「面白そう」で仕事に飛び込む
週刊BCN 2025年7月7日付 vol.2066掲載
 
CONTEXT
共同創業者CEO
ハワード・デイヴィス

375人目
1980年代のPC市場は革命的でとてもエキサイティングだった
週刊BCN 2025年7月14日付 vol.2067掲載
ビジネスの世界で成功するために　自分の夢や理想を捨て去る必要はない
週刊BCN 2025年7月21日付 vol.2068掲載
 
弁護士
荒井哲朗

376人目
自らの思いを表現できない人の代弁をすることが　自分にとっての表現行為となった
週刊BCN 2025年7月28日付 vol.2069掲載
立法ではなく法解釈や運用で問題解決に導くのが弁護士の役割だ
週刊BCN 2025年8月4日付 vol.2070掲載
 
ドリームIT研究所
代表取締役CEO
木村礼壮

377人目
苦手な英語をマスターし「木村さんは米国人だから」と言われるまでに
週刊BCN 2025年8月11・18日付 vol.2071掲載
ITプロジェクトの7割以上が失敗に終わるのは　目的を明確化していないから
週刊BCN 2025年8月25日付 vol.2072掲載
 
バッファロー
代表取締役 社長執行役員CEO
牧 寛之

378人目
後継者に求められるのは　何を変えて何を残すかということ
週刊BCN 2025年9月1日付 vol.2073掲載
誰かのまねをするのではなく　自分の中に構築された経営スタイルを貫く
週刊BCN 2025年9月8日付 vol.2074掲載
 
TVS REGZA
取締役副社長
石橋泰博

379人目
グローバル化ではスマホの二の舞だ　俺たちは逆の道を行く
週刊BCN 2025年9月15日付 vol.2075掲載
理論の米国よりも勝っていた実践の日本　それでも米国が勝った要因
週刊BCN 2025年9月22・29日付 vol.2076掲載
 
テックウインド
代表取締役社長
王夢周

380人目
時間を失うのは命を失うのと同じだから、スピード、スピード
週刊BCN 2025年10月6日付 vol.2077掲載
35歳からの30年間を駆け抜けろ　ゆっくりするのはリタイアしてからでいい
週刊BCN 2025年10月13日付 vol.2078掲載
 
レノボ・ジャパン
代表取締役社長
檜山太郎

381人目
失いかけたアイデンティティー　口をついて自然に出てきた英語が道を開いた
週刊BCN 2025年10月20日付 vol.2079掲載
デジタル化で周回遅れの日本　本格的AI時代の到来を前に挽回の秘策は
週刊BCN 2025年10月27日付 vol.2080掲載
 
国際自然保護連合日本委員会
会長
道家哲平

382人目
人と自然の関係性を良好なかたちに戻し　それをいかに保持していくか
週刊BCN 2025年11月3・10日付 vol.2081掲載
「ネイチャー・ポジティブ」とは　自然から得た以上のものを自然に戻すこと
週刊BCN 2025年11月17日付 vol.2082掲載
 
一般社団法人You-Do協会 一般社団法人You-Do協会 代表理事
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授
一般社団法人You-Do協会 理事
大山峻護／桜華純子

383人目
「ヒーローになりたい」という思いが　諦めない自分をつくり上げた
週刊BCN 2025年11月24日付 vol.2083掲載
自分を信じて準備を重ねていくことが　夢の実現につながる
週刊BCN 2025年12月1日付 vol.2084掲載
 
コラムニスト
朝井麻由美

384人目
「一人」を哲学したことが仕事のフィールドを広げた
週刊BCN 2025年12月8日付 vol.2085掲載
テキストコンテンツの時代の終わりに　新たなかたちの表現方法を模索する
週刊BCN 2025年12月15日付 vol.2086掲載
 