【対談連載】2025年総集編　人には物語がある。

感動は物語を生み、人は共鳴する。

そして、さまざまな示唆を得る。

今年も物語を紡げただろうか。

人生を織りなす縦糸、横糸。

一本一本紡げただろうか。

“千人”の回峰は“千”の物語を生む。

華道家元池坊 次期家元

紫雲山頂法寺（六角堂）副住職

一般財団法人 池坊華道会 副理事長

池坊専好

週刊BCN 2025年1月6日付 vol.2043掲載

週刊BCN 2025年1月13・20日付 vol.2044掲載

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院・京都自動車専門学校総長・理事長・教授

全国地域情報産業団体連合会 会長

京都府情報産業協会 会長

日本IT団体連盟 代表理事 筆頭副会長

長谷川 亘

週刊BCN 2025年1月27日付 vol.2045掲載

週刊BCN 2025年2月3日付 vol.2046掲載

ユニバーサル ミュージック

社長兼最高経営責任者

藤倉 尚

週刊BCN 2025年2月10・17日付 vol.2047掲載

週刊BCN 2025年2月24日付 vol.2048掲載

東京国際工科専門職大学 学長

村上憲郎

週刊BCN 2025年3月3日付 vol.2049掲載

週刊BCN 2025年3月10日付 vol.2050掲載

INDUSTRIAL-X

代表取締役CEO

八子知礼

週刊BCN 2025年3月17日付 vol.2051掲載

週刊BCN 2025年3月24日付 vol.2052掲載

エー・アール・システム

代表取締役社長

中村恒彦

週刊BCN 2025年3月31日付 vol.2053掲載

週刊BCN 2025年4月7日付 vol.2054掲載

音楽家

松武秀樹

週刊BCN 2025年4月14日付 vol.2055掲載

週刊BCN 2025年4月21日付 vol.2056掲載

オカモトヤ

代表取締役社長

鈴木美樹子

週刊BCN 2025年4月28日付 vol.2057掲載

週刊BCN 2025年5月5・12日付 vol.2058掲載

ヴァル研究所

代表取締役

菊池宗史

週刊BCN 2025年5月19日付 vol.2059掲載

週刊BCN 2025年5月26日付 vol.2060掲載

AIST Solutions

CTOチーム Vice CTO

和泉憲明

週刊BCN 2025年6月2日付 vol.2061掲載

週刊BCN 2025年6月9日付 vol.2062掲載

セーブ・ザ・チルドレン

専務理事・事務局長

高井明子

週刊BCN 2025年6月16日付 vol.2063掲載

週刊BCN 2025年6月23日付 vol.2064掲載

週刊BCN 2025年6月30日付 vol.2065掲載

週刊BCN 2025年7月7日付 vol.2066掲載

CONTEXT

共同創業者CEO

ハワード・デイヴィス

週刊BCN 2025年7月14日付 vol.2067掲載

週刊BCN 2025年7月21日付 vol.2068掲載

弁護士

荒井哲朗

週刊BCN 2025年7月28日付 vol.2069掲載

週刊BCN 2025年8月4日付 vol.2070掲載

ドリームIT研究所

代表取締役CEO

木村礼壮

週刊BCN 2025年8月11・18日付 vol.2071掲載

週刊BCN 2025年8月25日付 vol.2072掲載

バッファロー

代表取締役 社長執行役員CEO

牧 寛之

週刊BCN 2025年9月1日付 vol.2073掲載

週刊BCN 2025年9月8日付 vol.2074掲載

TVS REGZA

取締役副社長

石橋泰博

週刊BCN 2025年9月15日付 vol.2075掲載

週刊BCN 2025年9月22・29日付 vol.2076掲載

テックウインド

代表取締役社長

王夢周

週刊BCN 2025年10月6日付 vol.2077掲載

週刊BCN 2025年10月13日付 vol.2078掲載

レノボ・ジャパン

代表取締役社長

檜山太郎

週刊BCN 2025年10月20日付 vol.2079掲載

週刊BCN 2025年10月27日付 vol.2080掲載

国際自然保護連合日本委員会

会長

道家哲平

週刊BCN 2025年11月3・10日付 vol.2081掲載

週刊BCN 2025年11月17日付 vol.2082掲載

一般社団法人You-Do協会 一般社団法人You-Do協会 代表理事

情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

一般社団法人You-Do協会 理事

大山峻護／桜華純子

週刊BCN 2025年11月24日付 vol.2083掲載

週刊BCN 2025年12月1日付 vol.2084掲載

コラムニスト

朝井麻由美

週刊BCN 2025年12月8日付 vol.2085掲載

週刊BCN 2025年12月15日付 vol.2086掲載

【注】登場していただいた方々の肩書きは取材当時のものです。「キャリアアップしたい」ではなく「役立ちそう」「面白そう」で仕事に飛び込む