感動は物語を生み、人は共鳴する。
【対談連載】2025年総集編 人には物語がある。
週刊BCN 2025年12月19日付 vol.2087掲載
感動は物語を生み、人は共鳴する。
そして、さまざまな示唆を得る。
今年も物語を紡げただろうか。
人生を織りなす縦糸、横糸。
一本一本紡げただろうか。
“千人”の回峰は“千”の物語を生む。
そして、さまざまな示唆を得る。
今年も物語を紡げただろうか。
人生を織りなす縦糸、横糸。
一本一本紡げただろうか。
“千人”の回峰は“千”の物語を生む。
【注】登場していただいた方々の肩書きは取材当時のものです。
363人目
大切なのは一期一会で出会った草木に臨機応変に対応できること
週刊BCN 2025年1月6日付 vol.2043掲載
「いけばな人」として今後の課題は 自身の成長と次世代の厚みをつくること
週刊BCN 2025年1月13・20日付 vol.2044掲載
364人目
納得しなければ行動できない性格は 子どもの頃から変わらない
週刊BCN 2025年1月27日付 vol.2045掲載
世界中のすべての国から学生が集う 教育機関にしていきたい
週刊BCN 2025年2月3日付 vol.2046掲載
365人目
アーティストを羽ばたかせる力になり たくさんのお客さんを喜ばせたい
週刊BCN 2025年2月10・17日付 vol.2047掲載
異常なほどの熱量で伝えたくなるような アーティストを探せ！
週刊BCN 2025年2月24日付 vol.2048掲載
366人目
AIの普及で人類はいよいよ労働から解放される？
週刊BCN 2025年3月3日付 vol.2049掲載
10人でスタートした日本のGoogle 当時から事業の核はAIだった
週刊BCN 2025年3月10日付 vol.2050掲載
367人目
変化しなければ生き残れない 実験を通じて得た生命の真理
週刊BCN 2025年3月17日付 vol.2051掲載
仕組化と標準化で産業構造の変革を目指せ
週刊BCN 2025年3月24日付 vol.2052掲載
368人目
テレビ局を辞めて「狂いだした」人生設計 それでも確かめたかった自分の価値
週刊BCN 2025年3月31日付 vol.2053掲載
社長就任後に明らかになった巨額債務 エンジニアと共に必死に再建を目指した
週刊BCN 2025年4月7日付 vol.2054掲載
369人目
今回は何も起きませんように……神に祈ってライブを続けたYMO時代
週刊BCN 2025年4月14日付 vol.2055掲載
試行錯誤が許されたのは師匠が寝ている間だけ
週刊BCN 2025年4月21日付 vol.2056掲載
370人目
創業100年超の老舗を引き継ぎ 人々の“働きがい”を追求する
週刊BCN 2025年4月28日付 vol.2057掲載
女性が働きやすくなることが多様性へのファーストステップとなる
週刊BCN 2025年5月5・12日付 vol.2058掲載
371人目
幼い頃から親しんだラグビーを通じて 組織のマネジメントに興味を抱く
週刊BCN 2025年5月19日付 vol.2059掲載
人の移動の活性化を下支えし社会の課題解決のためのインフラとなる
週刊BCN 2025年5月26日付 vol.2060掲載
372人目
「不完全なんて言ってないでとっとと出せ」 座長に叱られてリリースしたDXレポート
週刊BCN 2025年6月2日付 vol.2061掲載
大学で育てた「システム君」たちが後にプロジェクトを救った
週刊BCN 2025年6月9日付 vol.2062掲載
373人目
リーダーとして旗を振るよりも 二番手くらいの裏方のほうが好き
週刊BCN 2025年6月16日付 vol.2063掲載
忘れてはならないことは当事者の意見を聴き、当事者が社会に参加できること
週刊BCN 2025年6月23日付 vol.2064掲載
374人目
集合知による問題解決の方法論を社会に広げていくために
週刊BCN 2025年6月30日付 vol.2065掲載
「キャリアアップしたい」ではなく「役立ちそう」「面白そう」で仕事に飛び込む
週刊BCN 2025年7月7日付 vol.2066掲載
375人目
1980年代のPC市場は革命的でとてもエキサイティングだった
週刊BCN 2025年7月14日付 vol.2067掲載
ビジネスの世界で成功するために 自分の夢や理想を捨て去る必要はない
週刊BCN 2025年7月21日付 vol.2068掲載
376人目
自らの思いを表現できない人の代弁をすることが 自分にとっての表現行為となった
週刊BCN 2025年7月28日付 vol.2069掲載
立法ではなく法解釈や運用で問題解決に導くのが弁護士の役割だ
週刊BCN 2025年8月4日付 vol.2070掲載
377人目
苦手な英語をマスターし「木村さんは米国人だから」と言われるまでに
週刊BCN 2025年8月11・18日付 vol.2071掲載
ITプロジェクトの7割以上が失敗に終わるのは 目的を明確化していないから
週刊BCN 2025年8月25日付 vol.2072掲載
378人目
後継者に求められるのは 何を変えて何を残すかということ
週刊BCN 2025年9月1日付 vol.2073掲載
誰かのまねをするのではなく 自分の中に構築された経営スタイルを貫く
週刊BCN 2025年9月8日付 vol.2074掲載
379人目
グローバル化ではスマホの二の舞だ 俺たちは逆の道を行く
週刊BCN 2025年9月15日付 vol.2075掲載
理論の米国よりも勝っていた実践の日本 それでも米国が勝った要因
週刊BCN 2025年9月22・29日付 vol.2076掲載
380人目
時間を失うのは命を失うのと同じだから、スピード、スピード
週刊BCN 2025年10月6日付 vol.2077掲載
35歳からの30年間を駆け抜けろ ゆっくりするのはリタイアしてからでいい
週刊BCN 2025年10月13日付 vol.2078掲載
381人目
失いかけたアイデンティティー 口をついて自然に出てきた英語が道を開いた
週刊BCN 2025年10月20日付 vol.2079掲載
デジタル化で周回遅れの日本 本格的AI時代の到来を前に挽回の秘策は
週刊BCN 2025年10月27日付 vol.2080掲載
382人目
人と自然の関係性を良好なかたちに戻し それをいかに保持していくか
週刊BCN 2025年11月3・10日付 vol.2081掲載
「ネイチャー・ポジティブ」とは 自然から得た以上のものを自然に戻すこと
週刊BCN 2025年11月17日付 vol.2082掲載
383人目
「ヒーローになりたい」という思いが 諦めない自分をつくり上げた
週刊BCN 2025年11月24日付 vol.2083掲載
自分を信じて準備を重ねていくことが 夢の実現につながる
週刊BCN 2025年12月1日付 vol.2084掲載
384人目
「一人」を哲学したことが仕事のフィールドを広げた
週刊BCN 2025年12月8日付 vol.2085掲載
テキストコンテンツの時代の終わりに 新たなかたちの表現方法を模索する
週刊BCN 2025年12月15日付 vol.2086掲載