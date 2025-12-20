TP-Link「お年玉キャンペーン」開催中！ iPad AirやAmazonギフト券が当たる

iPad Airなど豪華賞品が当たるキャンペーンが開催中

ティーピーリンクジャパンは11月1日～2026年1月16日23時59分の期間、同社の製品を合計1万円以上購入し、2026年1月20日23時59分までに応募した人の中から抽選で218名に、豪華賞品をプレゼントする「お年玉キャンペーン」を開催している。「お年玉キャンペーン」では、11インチiPad Air Wi-Fi モデル 128GB（カラーの選択は不可）が1名、Wi-Fi 7ギフトボックスが2名、Tapoスマートカメラギフトボックスが5名、Tapoスマートホームギフトボックスが10名、1万円分のAmazonギフト券が20名、5000円分のAmazonギフト券が30名、1000円分のAmazonギフト券が150名に当たる。応募は、専用フォームにて受け付けている。あわせて12月16日～2026年1月20日23時59分の期間、同社の公式Xアカウント（@tplinkjapan）をフォローして、キャンペーン投稿をリポストすることで、「Deco BE22」（2個パック）が1名、「Tapo C465」（2026年1月発売予定）が1名、3000円分のAmazonギフト券が48名に当たる、SNSキャンペーンも開催中。