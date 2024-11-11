小倉 笑助 Shosuke Kokura

家電・IT専門メディアで10年以上の編集・記者経験を経て、「OFFICE BIKKURA」を創業。現在はフリーライターとして幅広い業界で取材活動を行う。家電レビュー、業界のキーマンインタビュー、金融サービスの解説、企業の戦略分析などの記事制作が得意。ポイ活セミナーの講師も務め、生活者に役立つ情報を日々発信している。