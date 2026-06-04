TSUKUMO（ツクモ）ゲーミングPCの評判まとめ｜G-GEARの魅力と買うべき人

TSUKUMO（ツクモ）のゲーミングPC「G-GEAR」は、ASUSなど市販の高品質パーツ採用と拡張しやすいBTO設計、ヤマダ電機グループのサポートが評判の中心です。口コミでは配線のきれいさ、丁寧な梱包、コスパの高さが目立ちます。他社との違い、おすすめの人、交換保証とセールの活用法まで解説します。
TSUKUMO（ツクモ）のゲーミングPC「G-GEAR」は、PCパーツ専門店として培った市販の高品質パーツを標準採用する設計
と、ヤマダ電機グループのサポート網が評判の中心です。
この記事では、みん評やSNSなどに寄せられた口コミの傾向を整理し、G-GEARが選ばれる理由、他社比較、おすすめの人、賢い買い方、FAQまでをまとめました。
こんな希望に合うのがTSUKUMO（G-GEAR）のゲーミングPC
この記事でわかること
- TSUKUMOゲーミングPC（G-GEAR）の評判で多い口コミのポイント
- 玄人から「高品質」と言われるパーツ選びの理由
- 独自の交換保証やサポート体制の魅力
- ドスパラ・マウスコンピューターなどと比べたときのTSUKUMOの強み
TSUKUMOゲーミングPCの評判まとめ｜口コミで見える魅力
TSUKUMOのゲーミングPCは、みん評やSNS、口コミまとめサイトなどで「良いパーツ」「きれいな配線」「丁寧な梱包」といった声が目立ちます。
ここでは、購入検討で押さえたい評判のポイントをカテゴリ別に整理します。
パーツ品質・カスタマイズ性に関する口コミ・評判
G-GEARは、市販のマザーボードや電源を使ったBTOとして、自作PC経験者からも「安心して買える」
と語られることが多いブランドです。
カスタマイズ項目が豊富で、メール問い合わせへの丁寧な返答も購入の決め手になっている、という口コミも見られます。
口コミで多い評価ポイント（パーツ・組み立て）
かなり昔から何度も自作パソコンでツクモに世話になってました。良いパーツを使用してるので安心して購入できます。客への対応はめっちゃ良くサポートも満点。現在使用してるのは２年前に購入したツクモのBTOで、ASUSTeK Z170-Aマザーにi7-6700ｋ＠4.00GHzとGeForce1050Ti/4GBの組み合わせです。快調に作動してます。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判
デスクトップパソコンを買いました。カスタマイズできる項目が多いので、パーツを選ぶ楽しさがありますね。同じようなカスタマイズは他店でもできますが、ここはメールでの問い合わせに丁寧かつ迅速に答えてくれたので最終的な購入店として決めました。品物が届いた直後、パネルを開けて中をチェックしたのですが、配線がきれいにまとめてあって好印象です。もちろん動作も問題ありません。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
使用目的を聞いてから必要なパソコンの能力を考えて最適なものを提供しようとしてくれる事です。オーダーメイドは通常専門知識がないと難しい印象がありますが、使う目的に合わせて専門の人が部品を選ぶので詳しくなくても心配ありません。購入したパソコンも使いやすいので、また機会があれば依頼したいと思います。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
見えない部分の品質にこだわりたい方や、数年単位で同じPCを大切に使いたい方にとって、TSUKUMOのパーツ選びは有力な選択肢になります。
梱包・配送へのこだわりに関する口コミ・評判
PCパーツ専門店らしく、緩衝材を厚く入れた丁寧な梱包
が評判になっています。精密機器の輸送を想定した手厚い梱包は、到着時の安心感につながる、という声が多いです。
口コミで多い評価ポイント（梱包・配送）
ビックカメラ系列が緩衝材入れずにグラボとかCPUとか送るのやめてほしい。他の店と同時に買うとツクモとかすごい手厚く梱包してくれてるのがわかる。
引用元：X（Twitter）@thisisgabech 2019年3月20日
商品の到着が早いのが良いですね。梱包も毎回丁寧。
引用元：PC-Para：ツクモの評判・ゲーミングPCのサポート修理口コミまとめ
購入した際はとても丁寧で、発送も早く好印象でした。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判
パーツ単体からBTO本体まで、製品サイズに合わせた梱包で届く点は、TSUKUMOならではの強みとして語られることが多いです。
サポート・保証体制に関する口コミ・評判
ヤマダ電機グループの修理窓口を利用できる点や、購入後のフォロー連絡など、アフターサポートの手厚さ
が評判の柱になっています。
口コミで多い評価ポイント（サポート）
購入後、１週間くらいした頃、購入した時の店員さんから、調子はどうか確認がありました。購入した後、そのような連絡があったのは初めてです。とても親切にして下さるな、と感じました。また、最近、PCが不調になり、かなり何度もメールで問い合わせを行いましたが、気になる所を色々聞いても、きちんと・まず何を試してみるか・PCのどこをどう辿って、表示された所のどこを確認するか親切にメールで教えて下さいました。それで無事、ちゃんと直りました。アフターサービスもきちんとして下さって、安心して利用出来ています。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
G-Gear miniというミニタワーのBTOパソコンを購しました。故障などのときにもそのヤマダ電機に修理窓口があったので、サポートが充実している点も決め手となりました。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
初めてゲーミングPCを買う方でも、相談窓口が身近にある点は大きな安心材料です。独自の交換保証については後半のセクションで詳しく解説します。
コスパ・価格に関する口コミ・評判
同等スペックと比べて価格が手頃
と感じる声や、パーツ単体でも競争力がある、という口コミが見られます。部品情報がはっきり表示されている点も、選びやすさとして評価されています。
他のメーカーに比べ、価格が手頃と感じたので利用しました。同じスペックで比べれば、やはり費用面ではお手軽だったと思いますし、部品などの情報もハッキリしていたので、選んで良かったと思います。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
PCパーツはモノ（グラボとか）によってはAmazonよりツクモが安いのでAmazonこそ最強と脳死キメてると保証が貧弱な上に高い品物を買わされるのでリサーチしておくに越したことはない
引用元：X（Twitter）@BluesparrowXYZ 2019年1月26日
エントリーモデルの比較的安価なパソコンを購入しましたが良い買い物をしたと思いますね。次回購入の際もツクモを選びたいと思います。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
市販パーツの品質を踏まえると、長く使うほど実質的なコストパフォーマンスが高い、という見方も多いです。
PCケース・デザインに関する口コミ・評判
G-GEARは、黒を基調としたシンプルで質実剛健なデザイン
が支持されています。リビングや仕事部屋に置いても馴染みやすい、という声が目立ちます。
シンプルで無駄のないデザインが特徴で、使いやすさの面でも高評価。
引用元：PC-Para：ツクモの評判・ゲーミングPCのサポート修理口コミまとめ
品物が届いた直後、パネルを開けて中をチェックしたのですが、配線がきれいにまとめてあって好印象です。もちろん動作も問題ありません。
引用元：みん評 - ツクモ/TSUKUMOの口コミ・評判（2ページ目）
見た目の装飾より、中身のパーツ品質と拡張性を優先したい方に向いたブランドと言えます。
TSUKUMOのゲーミングPCが選ばれる3つの理由
口コミで繰り返し語られるのは、「見えないパーツまでしっかりしている」「長く使える」という点です。ここでは、その背景を3つの理由に整理します。
市販の高品質パーツを標準搭載
TSUKUMOのBTOは、マザーボードや電源にASUSなどの市販品を標準採用
する傾向があります。
PCの寿命に直結する部分に投資しているため、数年経っても快適に使い続けやすい、という評価につながっています。
パーツ選びのイメージ（評判の傾向）
購入後の増設・交換がしやすい
自作PCと同規格のパーツで構成されているため、メモリやストレージ、グラフィックボードの交換など、必要な部分だけをアップグレード
しやすい点が魅力です。
きれいにまとめられた配線は、内部の構造を把握しやすく、カスタマイズのしやすさにもつながっています。
交換保証・延長保証で安心
TSUKUMO独自の「交換保証」は、パーツの相性問題やモニターのドット抜けなど、通常は自己責任になりがちなケースでも別商品への交換
が可能なオプションです。
パーツを追加購入する際にも、数百円～数千円の掛け金で加入できるため、初めてBTOを買う方の安心材料になっています。詳細は後半で解説します。
G-GEAR（ジーギア）とは｜TSUKUMOのゲーミングPCブランド
G-GEARは、TSUKUMOが展開するゲーミング向けBTOブランドです。デスクトップのミドルタワーからミニタワー、ゲーミングノートまで、用途に合わせたラインナップが揃っています。
オススメモデルから選ぶだけでも購入でき、さらにCPU・メモリ・ストレージ・グラフィックボードなどをカスタマイズできるのが特徴です。
G-GEARの主なラインナップ（目安）
TSUKUMOのゲーミングPCを他社と比べたときの強み
同じ価格帯でBTOを比較するとき、TSUKUMOは「市販パーツの品質」と「拡張性」
にコストを集中させたメーカーとして選ばれやすいです。
ここでは、よく並べて検討されるメーカーとの違いを、TSUKUMOの魅力が伝わる形で整理します。
対 ドスパラ（GALLERIAなど）
ドスパラは、豊富なラインナップとスピード感のある出荷体制で人気のブランドです。
TSUKUMOのG-GEARは、PCパーツ専門店としての知見を活かし、マザーボードや電源まで市販品で揃えやすい構成が強みです。長く同じPCを育てていきたい方には、TSUKUMOの設計思想が合いやすいと言えます。
比較の目安（評判・設計の傾向）
対 マウスコンピューター（G-Tune／NEXTGEAR）
マウスコンピューターは、長野県飯山工場での国内一貫生産や、標準3年保証、24時間365日サポートなどが評判の中心です。
TSUKUMOは、ヤマダ電機グループの店舗網と、パーツ専門店ならではの交換保証
が魅力。自作PCに近いパーツ構成で、こだわり派のゲーマーから支持を集めています。
比較の目安（評判・設計の傾向）
国内BTOで押さえる比較ポイント
ゲーミングPCのBTOを選ぶときは、CPU・GPUのスペックだけでなく、マザーボード・電源・冷却・保証の4点をセットで見ると満足度が上がりやすくなります。
TSUKUMOは、スペック表に載りにくい「見えないパーツ」まで市販品で揃えている点が、口コミでも繰り返し評価されています。
TSUKUMO独自の「交換保証」と延長保証
TSUKUMOの交換保証は、購入時にオプションで加入できるサービスです。手持ちのパーツとの相性で動作しなかった場合
や、モニターのドット抜けなど、通常は交換対象外になりがちなケースでも、条件を満たせば別商品への交換が可能です。
パーツを増設したり、ゲーミングモニターを新調したりする際の不安を和らげてくれる、TSUKUMOならではの制度として知られています。
交換保証のイメージ（公式サービス概要）
※保証内容・料金・期間は商品カテゴリや時期で変わるため、購入前に公式ページで最新情報をご確認ください。
TSUKUMOのゲーミングPCがおすすめな人
マザーボードや電源まで妥協したくない人
スペック表のCPU・GPUだけでなく、マザーボードや電源まで市販の高品質パーツで揃えたい方には、G-GEARが第一候補になりやすいです。
「見えない部分までしっかりしている」という口コミが多いのは、その設計思想の表れです。
数年後も同じPCを育てていきたい人
市販パーツと同規格の構成なら、メモリ増設やグラフィックボードの交換など、必要な部分だけをアップグレード
して現役を延ばしやすくなります。
ゲームの要求スペックが上がってきたタイミングで、本体ごと買い替えるコストを抑えたい方にも向いています。
ヤマダ電機グループのサポートを活かしたい人
全国のヤマダ電機で修理窓口を利用できる点は、TSUKUMO実店舗が近くにない地域の方にも心強い環境です。
購入後のフォローやメールでの丁寧な案内が評判になっており、初めてゲーミングPCを買う方にも選ばれています。
TSUKUMO（G-GEAR）への適性チェック（目安）
TSUKUMOのゲーミングPCの賢い買い方｜セールと公式通販
TSUKUMOは、G-GEAR向けの期間限定特価や、公式通販の週末セールなど、お得に購入できるタイミング
が用意されています。
通常価格でも部品構成を考えるとコストパフォーマンスが高い、という評価も多く、セール時期を押さえるとさらに買いやすくなります。
セール・キャンペーンの見方
G-GEAR公式では、年末年始や決算期などに合わせた期間限定セールが実施されることがあります。TSUKUMO eX.computerの「期間限定特価」ページや、shop.tsukumo.co.jpの週末セールも、チェックしておくと値引きモデルが見つかりやすくなります。
お得情報の確認先（目安）
購入前に確認したいポイント
BTOを注文する前に、次の3点を確認しておくとスムーズです。 購入前チェックリスト
- マザーボード・電源のメーカー・型番が公式構成表に記載されているか
- 将来増設したいメモリやSSDの空きスロット・容量の余裕
- 交換保証・延長保証の加入有無と条件（パーツ追加購入時も）
TSUKUMOのゲーミングPCに関するよくある質問
ツクモのゲーミングPCのブランド名は？
デスクトップ・ノートとも、ゲーミング向けBTOブランドはG-GEAR（ジーギア）
です。TSUKUMO公式のゲーミングPCページから、オススメモデルやカスタマイズ画面に進めます。
ツクモとヤマダ電機の関係は？
TSUKUMOはヤマダ電機グループの一員です。購入後の修理相談を、全国のヤマダ電機店舗で受けられる点が、サポート面の安心材料として口コミでも語られています。
交換保証は必須ですか？
必須ではありませんが、パーツの相性やモニターのドット抜けなどに備えて加入する利用者も多いオプションです。掛け金は商品により異なるため、カート画面で内容を確認してから選ぶとよいでしょう。
おすすめの構成の目安は？
迷ったときは、用途に合わせてGPUを基準に選ぶと分かりやすくなります。
用途別のGPU目安（2024～2025年時点のイメージ）
※最新のおすすめ構成は公式サイトのオススメモデルをご確認ください。
まとめ：TSUKUMOゲーミングPCの評判は「パーツ品質と長く使える設計」
TSUKUMO（G-GEAR）のゲーミングPCは、市販の高品質パーツ、拡張しやすいBTO設計、交換保証やヤマダ電機グループのサポートが、口コミで繰り返し語られる3つの柱
です。
スペックだけでなく、マザーボードや電源まで含めて「長く安心して使えるPC」を選びたい方に、有力な選択肢になります。 購入を成功させる3つのポイント
- 公式のオススメモデルから入り、必要ならカスタマイズで仕上げる
- 交換保証・延長保証の内容を購入前に確認する
- 期間限定特価や週末セールで、最新の値引き情報をチェックする
最新の価格・構成は公式サイトでご確認ください。