TSUKUMO（ツクモ）ゲーミングPCの評判まとめ｜G-GEARの魅力と買うべき人

市販の高品質パーツを標準採用する設計

こんな希望に合うのがTSUKUMO（G-GEAR）のゲーミングPC

こんな希望 TSUKUMOで叶うこと マザーボードや電源まで妥協したくない ASUSなど市販品を標準採用し、長く安定して使いやすい構成 あとからメモリやSSDを増設したい 自作PCと同規格のパーツで、拡張しやすいBTO設計 購入後も相談しやすい店を選びたい ヤマダ電機グループの修理窓口、丁寧な梱包・フォロー

この記事でわかること TSUKUMOゲーミングPC（G-GEAR）の評判で多い口コミのポイント

玄人から「高品質」と言われるパーツ選びの理由

独自の交換保証やサポート体制の魅力

ドスパラ・マウスコンピューターなどと比べたときのTSUKUMOの強み

TSUKUMOゲーミングPCの評判まとめ｜口コミで見える魅力

パーツ品質・カスタマイズ性に関する口コミ・評判

「安心して買える」

口コミで多い評価ポイント（パーツ・組み立て）

項目 ユーザーの声の傾向 採用パーツ ASUS製マザーボードなど、有名メーカーの市販品で長く使える 組み立て 内部配線がきれいにまとまっており、開封時の印象が良い 相談 用途を聞いたうえで最適な構成を提案してくれる

梱包・配送へのこだわりに関する口コミ・評判

緩衝材を厚く入れた丁寧な梱包

口コミで多い評価ポイント（梱包・配送）

項目 ユーザーの声の傾向 梱包 緩衝材が手厚く、グラフィックボードなども安心して届く 配送 発送が早く好印象、到着もスムーズだった、との声

サポート・保証体制に関する口コミ・評判

アフターサポートの手厚さ

口コミで多い評価ポイント（サポート）

項目 ユーザーの声の傾向 購入後フォロー 調子確認の連絡や、メールでの丁寧なトラブルシュート 修理窓口 全国のヤマダ電機で相談しやすい、との声

コスパ・価格に関する口コミ・評判

価格が手頃

PCケース・デザインに関する口コミ・評判

シンプルで質実剛健なデザイン

TSUKUMOのゲーミングPCが選ばれる3つの理由

市販の高品質パーツを標準搭載

市販品を標準採用

パーツ選びのイメージ（評判の傾向）

項目 TSUKUMO（G-GEAR）の傾向 マザーボード・電源 有名メーカーの市販パーツを採用しやすい 耐久性 長期利用の口コミが多い

購入後の増設・交換がしやすい

必要な部分だけをアップグレード

交換保証・延長保証で安心

別商品への交換

G-GEAR（ジーギア）とは｜TSUKUMOのゲーミングPCブランド

G-GEARの主なラインナップ（目安）

タイプ 向いている使い方 デスクトップ（ミドルタワー） 本格ゲーム、将来のパーツ交換を見据えたい人 G-GEAR mini 省スペースで据え置きゲームを楽しみたい人 ゲーミングノート 持ち運びやデスク周りをコンパクトにしたい人

TSUKUMOのゲーミングPCを他社と比べたときの強み

「市販パーツの品質」と「拡張性」

対 ドスパラ（GALLERIAなど）

比較の目安（評判・設計の傾向）

項目 TSUKUMO（G-GEAR） ドスパラ（イメージ） パーツ 市販の高品質パーツ採用が評判 ゲーマー向けRGBケースなど選択肢が豊富 強み 拡張性・パーツ品質・丁寧な梱包 ラインナップの幅・即日～短納期のモデル

対 マウスコンピューター（G-Tune／NEXTGEAR）

交換保証

比較の目安（評判・設計の傾向）

項目 TSUKUMO（G-GEAR） マウスコンピューター（イメージ） 生産・保証 受注生産BTO、交換保証・延長保証が充実 国内工場生産、標準3年保証 サポート ヤマダ電機の修理窓口、パーツ店としての相談 24時間365日の電話・LINEサポート

国内BTOで押さえる比較ポイント

TSUKUMO独自の「交換保証」と延長保証

手持ちのパーツとの相性で動作しなかった場合

交換保証のイメージ（公式サービス概要）

項目 内容の目安 相性問題 相性で動作しなかった場合、差額を支払えば別商品に交換可能（条件あり） モニターのドット抜け 保証期間内なら交換対応の対象になりやすい（条件あり） 保証期間 購入日から1ヶ月間・交換1回まで（公式規定の目安） 掛け金 数百円～数千円程度のオプション（商品により異なる）

TSUKUMOのゲーミングPCがおすすめな人

マザーボードや電源まで妥協したくない人

数年後も同じPCを育てていきたい人

必要な部分だけをアップグレード

ヤマダ電機グループのサポートを活かしたい人

TSUKUMO（G-GEAR）への適性チェック（目安）

あなたのタイプ おすすめ度 パーツ品質・拡張性重視 ★★★★★ シンプルなデザインで長く使いたい ★★★★☆ 全国のサポート窓口を重視 ★★★★★

TSUKUMOのゲーミングPCの賢い買い方｜セールと公式通販

お得に購入できるタイミング

セール・キャンペーンの見方

お得情報の確認先（目安）

確認先 内容 G-GEAR 期間限定特価 ゲーミングPC向けのセールモデル 週末セール（公式通販） 週末限定の値引きキャンペーン 在庫一掃セール 在庫限りのお得なBTO

購入前に確認したいポイント

マザーボード・電源のメーカー・型番が公式構成表に記載されているか

将来増設したいメモリやSSDの空きスロット・容量の余裕

交換保証・延長保証の加入有無と条件（パーツ追加購入時も）

TSUKUMOのゲーミングPCに関するよくある質問

ツクモのゲーミングPCのブランド名は？

G-GEAR（ジーギア）

ツクモとヤマダ電機の関係は？

交換保証は必須ですか？

おすすめの構成の目安は？

用途別のGPU目安（2024～2025年時点のイメージ）

用途 GPUの目安 eスポーツ・軽めのゲーム RTX 4060クラス AAAタイトルを高設定で RTX 4070クラス以上 配信・動画編集も メモリ32GB・高性能CPUも検討

まとめ：TSUKUMOゲーミングPCの評判は「パーツ品質と長く使える設計」

口コミで繰り返し語られる3つの柱

公式のオススメモデルから入り、必要ならカスタマイズで仕上げる

交換保証・延長保証の内容を購入前に確認する

期間限定特価や週末セールで、最新の値引き情報をチェックする

TSUKUMO（ツクモ）のゲーミングPC「G-GEAR」は、PCパーツ専門店として培ったと、ヤマダ電機グループのサポート網が評判の中心です。この記事では、みん評やSNSなどに寄せられた口コミの傾向を整理し、G-GEARが選ばれる理由、他社比較、おすすめの人、賢い買い方、FAQまでをまとめました。TSUKUMOのゲーミングPCは、みん評やSNS、口コミまとめサイトなどで「良いパーツ」「きれいな配線」「丁寧な梱包」といった声が目立ちます。ここでは、購入検討で押さえたい評判のポイントをカテゴリ別に整理します。G-GEARは、市販のマザーボードや電源を使ったBTOとして、自作PC経験者からもと語られることが多いブランドです。カスタマイズ項目が豊富で、メール問い合わせへの丁寧な返答も購入の決め手になっている、という口コミも見られます。見えない部分の品質にこだわりたい方や、数年単位で同じPCを大切に使いたい方にとって、TSUKUMOのパーツ選びは有力な選択肢になります。PCパーツ専門店らしく、が評判になっています。精密機器の輸送を想定した手厚い梱包は、到着時の安心感につながる、という声が多いです。パーツ単体からBTO本体まで、製品サイズに合わせた梱包で届く点は、TSUKUMOならではの強みとして語られることが多いです。ヤマダ電機グループの修理窓口を利用できる点や、購入後のフォロー連絡など、が評判の柱になっています。初めてゲーミングPCを買う方でも、相談窓口が身近にある点は大きな安心材料です。独自の交換保証については後半のセクションで詳しく解説します。同等スペックと比べてと感じる声や、パーツ単体でも競争力がある、という口コミが見られます。部品情報がはっきり表示されている点も、選びやすさとして評価されています。市販パーツの品質を踏まえると、長く使うほど実質的なコストパフォーマンスが高い、という見方も多いです。G-GEARは、黒を基調としたが支持されています。リビングや仕事部屋に置いても馴染みやすい、という声が目立ちます。見た目の装飾より、中身のパーツ品質と拡張性を優先したい方に向いたブランドと言えます。口コミで繰り返し語られるのは、「見えないパーツまでしっかりしている」「長く使える」という点です。ここでは、その背景を3つの理由に整理します。TSUKUMOのBTOは、マザーボードや電源にASUSなどのする傾向があります。PCの寿命に直結する部分に投資しているため、数年経っても快適に使い続けやすい、という評価につながっています。自作PCと同規格のパーツで構成されているため、メモリやストレージ、グラフィックボードの交換など、しやすい点が魅力です。きれいにまとめられた配線は、内部の構造を把握しやすく、カスタマイズのしやすさにもつながっています。TSUKUMO独自の「交換保証」は、パーツの相性問題やモニターのドット抜けなど、通常は自己責任になりがちなケースでもが可能なオプションです。パーツを追加購入する際にも、数百円～数千円の掛け金で加入できるため、初めてBTOを買う方の安心材料になっています。詳細は後半で解説します。G-GEARは、TSUKUMOが展開するゲーミング向けBTOブランドです。デスクトップのミドルタワーからミニタワー、ゲーミングノートまで、用途に合わせたラインナップが揃っています。オススメモデルから選ぶだけでも購入でき、さらにCPU・メモリ・ストレージ・グラフィックボードなどをカスタマイズできるのが特徴です。同じ価格帯でBTOを比較するとき、TSUKUMOはにコストを集中させたメーカーとして選ばれやすいです。ここでは、よく並べて検討されるメーカーとの違いを、TSUKUMOの魅力が伝わる形で整理します。ドスパラは、豊富なラインナップとスピード感のある出荷体制で人気のブランドです。TSUKUMOのG-GEARは、PCパーツ専門店としての知見を活かし、マザーボードや電源まで市販品で揃えやすい構成が強みです。長く同じPCを育てていきたい方には、TSUKUMOの設計思想が合いやすいと言えます。マウスコンピューターは、長野県飯山工場での国内一貫生産や、標準3年保証、24時間365日サポートなどが評判の中心です。TSUKUMOは、ヤマダ電機グループの店舗網と、パーツ専門店ならではのが魅力。自作PCに近いパーツ構成で、こだわり派のゲーマーから支持を集めています。ゲーミングPCのBTOを選ぶときは、CPU・GPUのスペックだけでなく、マザーボード・電源・冷却・保証の4点をセットで見ると満足度が上がりやすくなります。TSUKUMOは、スペック表に載りにくい「見えないパーツ」まで市販品で揃えている点が、口コミでも繰り返し評価されています。TSUKUMOの交換保証は、購入時にオプションで加入できるサービスです。や、モニターのドット抜けなど、通常は交換対象外になりがちなケースでも、条件を満たせば別商品への交換が可能です。パーツを増設したり、ゲーミングモニターを新調したりする際の不安を和らげてくれる、TSUKUMOならではの制度として知られています。※保証内容・料金・期間は商品カテゴリや時期で変わるため、購入前に公式ページで最新情報をご確認ください。スペック表のCPU・GPUだけでなく、マザーボードや電源まで市販の高品質パーツで揃えたい方には、G-GEARが第一候補になりやすいです。「見えない部分までしっかりしている」という口コミが多いのは、その設計思想の表れです。市販パーツと同規格の構成なら、メモリ増設やグラフィックボードの交換など、して現役を延ばしやすくなります。ゲームの要求スペックが上がってきたタイミングで、本体ごと買い替えるコストを抑えたい方にも向いています。全国のヤマダ電機で修理窓口を利用できる点は、TSUKUMO実店舗が近くにない地域の方にも心強い環境です。購入後のフォローやメールでの丁寧な案内が評判になっており、初めてゲーミングPCを買う方にも選ばれています。TSUKUMOは、G-GEAR向けの期間限定特価や、公式通販の週末セールなど、が用意されています。通常価格でも部品構成を考えるとコストパフォーマンスが高い、という評価も多く、セール時期を押さえるとさらに買いやすくなります。G-GEAR公式では、年末年始や決算期などに合わせた期間限定セールが実施されることがあります。TSUKUMO eX.computerの「期間限定特価」ページや、shop.tsukumo.co.jpの週末セールも、チェックしておくと値引きモデルが見つかりやすくなります。BTOを注文する前に、次の3点を確認しておくとスムーズです。デスクトップ・ノートとも、ゲーミング向けBTOブランドはです。TSUKUMO公式のゲーミングPCページから、オススメモデルやカスタマイズ画面に進めます。TSUKUMOはヤマダ電機グループの一員です。購入後の修理相談を、全国のヤマダ電機店舗で受けられる点が、サポート面の安心材料として口コミでも語られています。必須ではありませんが、パーツの相性やモニターのドット抜けなどに備えて加入する利用者も多いオプションです。掛け金は商品により異なるため、カート画面で内容を確認してから選ぶとよいでしょう。迷ったときは、用途に合わせてGPUを基準に選ぶと分かりやすくなります。※最新のおすすめ構成は公式サイトのオススメモデルをご確認ください。TSUKUMO（G-GEAR）のゲーミングPCは、市販の高品質パーツ、拡張しやすいBTO設計、交換保証やヤマダ電機グループのサポートが、です。スペックだけでなく、マザーボードや電源まで含めて「長く安心して使えるPC」を選びたい方に、有力な選択肢になります。最新の価格・構成は公式サイトでご確認ください。