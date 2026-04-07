1位 エコデバイス Earth EDLTL20LED-28N
ランキング
LED蛍光灯
月間
集計期間：2026年03月01日～03月31日
-
1
前月 1位
エコデバイス
EarthEDLTL20LED-28N
発売年⽉ -
-
- スペックカテゴリ
- LED蛍光灯
-
- 形状
- 直管形
-
- 口金
- G13
-
- 光源色
- 昼光色
-
- 全光束（lm）
- 1100.000
-
- 配光タイプ
- 下方向タイプ
-
- 定格消費電力（W）
- 8.000
-
- 定格寿命
- 40000時間
-
- 調光器対応
- 非対応
-
- 人感センサー
- なし
-
- リモコン操作
- 非対応
-
- 斜め取り付け
- 非対応
-
- 個数
- 1.000
-
- 外径（mm）
- 28.500
-
- 全長（mm）
- 580.000
-
- 重量（g）
- 120.000
導⼊実績
300社以上！
ホントの売れてるを速く、正しくBCN Ranking POSデータサービス [有料版]
全国の家電量販店やECサイトのPOSデータを⽇次で集計し、アイテムごとにまとめて情報をご提供しています。