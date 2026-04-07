1位 エコデバイス Earth EDLTL20LED-28N

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LED蛍光灯

月間

集計期間：2026年03月01日～03月31日

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    エコデバイス

    Earth
    EDLTL20LED-28N

    発売年⽉ -
  • スペックカテゴリ
    LED蛍光灯
  • 形状
    直管形
  • 口金
    G13
  • 光源色
    昼光色
  • 全光束（lm）
    1100.000
  • 配光タイプ
    下方向タイプ
  • 定格消費電力（W）
    8.000
  • 定格寿命
    40000時間
  • 調光器対応
    非対応
  • 人感センサー
    なし
  • リモコン操作
    非対応
  • 斜め取り付け
    非対応
  • 個数
    1.000
  • 外径（mm）
    28.500
  • 全長（mm）
    580.000
  • 重量（g）
    120.000
LED蛍光灯
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