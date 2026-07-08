自転車の青切符時代、トラブルに備える　ドラレコ人気ランキングTOP10　2026/7/8

ZDR065

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ドライブレコーダーZDR065（コムテック）2位 ドライブレコーダーZDR018（コムテック）3位 ドライブレコーダーZDR055（コムテック）4位 ドライブレコーダーZDR048（コムテック）5位 ドライブレコーダーZDR027（コムテック）6位 前後撮影対応 2カメラドライブレコーダーDRV-E40W（JVCケンウッド）7位 ドライブレコーダーHDR003（コムテック）8位 デジタルミラー型ドライブレコーダーVREC-MZ300D（パイオニア）9位 ドライブレコーダーZDR058（コムテック）9位 ドライブレコーダーZDR-550D（コムテック）