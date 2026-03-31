置くだけでエアコン内部まで防カビ！ 天然由来バイオで180日守る「Johnmax エアコンの防カビ剤」

Johnmax エアコンの防カビ剤

見落としがちな「エアコン内部のカビ問題」を手軽に対策

置くだけ・貼るだけで効果を発揮

1個で約180日間も効果が持続

日本食品分析センターによる消臭試験

室温試験において2時間で大きく消臭

ユニバーサル物産から、エアコンの内部カビ問題を「置くだけ・貼るだけ」で解決する「Johnmax エアコンの防カビ剤」が登場した。冷房シーズンを前に、増え続けるエアコン内部のカビ臭の悩みに、手軽で安全性の高い製品だ。エアコン内部は結露によって湿気がこもり、カビが発生しやすい環境。嫌な臭いの原因にもなり、健康面の不安を抱える家庭も少なくない。Johnmax エアコンの防カビ剤は、吸気口に置くだけ・貼るだけの簡単設置で、内部のすみずみまで防カビ効果を発揮する。製品のカギとなるのは、天然由来の微生物。長崎国際大学薬学部の評価によると、この微生物が産生する揮発性物質がカビの増殖を抑制し、抗菌や消臭の効果をもたらす。触れずに広がるバイオの力を生かすことで、掃除しにくいエアコン内部まで対策できる点が特徴だ。1個で約180日間も効果が持続し、交換は1年に2回。忙しい人でも手軽に続けられるシンプル設計だ。内部の見えない部分までケアする「防カビ」、雑菌の繁殖を抑制する「抗菌」、室温試験でも2時間で大きく消臭効果を確認済み（日本食品分析センター調べ）の「消臭」と、三つの効果でエアコンを丸ごとクリーンにする。トリプル効果で、夏前の準備にぴったりだ。エアコンのカビ対策は、使う前の準備が重要といわれている。Johnmax エアコンの防カビ剤は、簡単、安心、長持ちの防カビアイテムとして、今夏に快適な空気を送ってくれそうだ。