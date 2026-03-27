部屋干し革命！ 2倍速首ふりでスピード乾燥するドウシシャのDCサーキュレーター

クイック衣類乾燥DCサーキュレーター

部屋干しの広さに合わせて送風範囲を調整

2色のカラーバリエーションを用意

上下60°／90°、左右60°／90°／120°での首ふり設定が可能

「衣類乾燥モード」のイメージ

運転モードの表示イメージ

専用リモコンは本体に収納が可能

ドウシシャは4月下旬に、2倍速首ふりと立体送風で衣類乾燥や空気循環を時短できる「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」（FCB-155D）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ホワイト、グレージュの2色。価格は1万2800円。「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」は、従来のサーキュレーターと比較して首ふり速度を約2倍にすることで空気の移動を早くして、部屋干しの洗濯物を早く乾かしたり、滞留した部屋の空気をすばやく循環させたりすることが可能になっている。首ふりの範囲は、上下60°／90°、左右60°／90°／120°で設定できるので、本体の設置場所や部屋干しの洗濯物の量によって、角度を調整して効率よく衣類を乾かせる。1人暮らしで洗濯物の量が少ない場合は最小角度、家族分の洗濯物を部屋いっぱいに干している家庭なら最大角度、縦2段のラックを使って干している場合は縦の首ふりも使うといった、状況に合わせた設定に対応する。風量は12段階での切り替えが可能なほか、部屋の室温をセンサーで検知することによって、室温に対応した適切な風量で自動運転する「くつろぎモード」も搭載する。さらに、部屋干しした衣類などの乾燥時間短縮に特化した「衣類乾燥モード」も備えており、最大風量と高速首ふり機能を連動させるとともに、上下首ふり約90°＋左右首ふり約120°の設定で広範囲に高速で送風することで、洗濯物を効率的に乾燥させられる。すべてのパーツを分解して水洗いできるため、洗濯物のほこりなどが多い環境下でも、清潔さを保ちつつ使える。また、タッチスイッチによって簡単に操作可能で、見やすい表示で現在の運転モードがひと目でわかる。あわせて、運転再開時に前回設定した好みのモードを自動保存して、そのまま運転できるメモリー機能も搭載している。本体のタッチスイッチまたは付属の専用リモコンから操作が可能で、専用リモコンは本体に収納できる。