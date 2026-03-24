ジグソーパズルがアクスタに！　「ハローキティ」「星のカービィ」など全12種同時発売！

アクスタパズル

立体的に飾れる新発想のジグソーパズル

ハローキティ・JAPAN

マイメロディ・JAPAN

ポムポムプリン・パンケーキ

ポチャッコ・スイーツ

製品パッケージ

（画像は「ハローキティ・JAPAN 32ピース」）

ビバリーは3月13日に、2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて、立体的に飾れる新発想のジグソーパズル「アクスタパズル」を発売した。ラインアップは全12種で、いずれも価格は2420円。「アクスタパズル」は、組み上げるとピースがカチッとはまるので、のり付けをしなくても崩れない。また、並べたくなるちょうどいいサイズ感のため、好きなキャラクターとお気に入りの空間を楽しめる。ラインアップは、「ハローキティ・JAPAN 32ピース」「マイメロディ・JAPAN 32ピース」「ポムポムプリン・パンケーキ 37ピース」「ポチャッコ・スイーツ 35ピース」をはじめ、星のカービィ、リラックマ、ゴジラ、クレヨンしんちゃんなどを用意する。なお、6月には新作10種の発売を予定している。