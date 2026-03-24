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ジグソーパズルがアクスタに！　「ハローキティ」「星のカービィ」など全12種同時発売！

新製品

2026/03/24 13:00

　ビバリーは3月13日に、2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて、立体的に飾れる新発想のジグソーパズル「アクスタパズル」を発売した。ラインアップは全12種で、いずれも価格は2420円。

アクスタパズル

立体的に飾れる新発想のジグソーパズル

　「アクスタパズル」は、組み上げるとピースがカチッとはまるので、のり付けをしなくても崩れない。また、並べたくなるちょうどいいサイズ感のため、好きなキャラクターとお気に入りの空間を楽しめる。

　ラインアップは、「ハローキティ・JAPAN 32ピース」「マイメロディ・JAPAN 32ピース」「ポムポムプリン・パンケーキ 37ピース」「ポチャッコ・スイーツ 35ピース」をはじめ、星のカービィ、リラックマ、ゴジラ、クレヨンしんちゃんなどを用意する。
 
ハローキティ・JAPAN
 
マイメロディ・JAPAN
 
ポムポムプリン・パンケーキ
 
ポチャッコ・スイーツ

　なお、6月には新作10種の発売を予定している。
 
製品パッケージ
（画像は「ハローキティ・JAPAN 32ピース」）

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