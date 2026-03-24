「髪がきしむ」「肌がつっぱる」に着目したシャワーアタッチメント「浄水革命ナノバブール」

家庭のシャワーに取り付けることで、

ナノバブル発生と塩素除去を同時に実現

日常生活の質を底上げする「水まわりの新定番」

浄水革命ナノバブール

取り付けイメージ

アルベール・インターナショナルは3月18日に、ナノバブル発生と塩素除去を一体化したシャワー用浄水器「浄水革命ナノバブール」を、公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au PAYマーケットにて発売した。価格は2750円で、3本セット（6600円）も用意している。「浄水革命ナノバブール」は、水10Lあたり約1兆6000億個のナノバブルを発生させるとともに、99％の塩素除去が可能なシャワー用浄水器。シャワーの際の「髪がきしむ」「肌がつっぱる」といった違和感に着目して、その原因の1つとされる水道水中の塩素と、洗浄時の摩擦負担の軽減を同時に実現する。微細な気泡であるナノバブルを発生させることによって、汚れを浮かせて洗い流しやすくなるほか、洗い流す際の摩擦負担を抑えられるので、洗い上がりの印象や入浴後の体感が変わる。また、水道水中の塩素を亜硫酸カルシウムで除去することで、塩素による刺激がなくなり、気になるつっぱり感やきしみ感が抑制されて乾燥や違和感につながる要因が減り、つっぱり感が出にくくなったり、髪のきしみが気にならなくなったりといった効果が期待できる。さらに、毎日使うものだからこそ続けやすい価格設計にもこだわり、気軽に導入しやすい「試してみたい」と思える現実的な価格を実現した。また、ナノバブルの特性を活かして、水量を抑えつつ洗い心地を損なわない設計を採用することによって、使用時には約25％の節水効果が期待され、水道代の節約にもつながる。現在使用しているシャワーホースに取り付けるだけで使用可能で、取り付けにあたって工事や専門知識は必要ない。引っ越し時の取り外しも簡単なので、賃貸住宅でも導入しやすい。