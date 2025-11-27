パワフル＆タフ、AIをダブル搭載したarrowsの最上位モデル「arrows Alpha」の販売開始

arrows Alpha

FCNTは、arrowsの最新機種「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を、11月21日に楽天モバイルから発売した。arrows Alphaは、快適なAI体験や高いグラフィック性能が必要なゲームを存分に楽しむことができる、arrows史上最高性能となる「Dimensity 8350 Extreme」チップを採用。最大三つまで機能を割り当てられるアクションキーを利用することで、手軽にAIを起動することができる。Googleの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、arrowsを快適に使いこなせる「arrows AI」を搭載。11月末に実施するアップデートによって、進化したarrows AIを使うことが可能となる。自然言語検索は、チャット形式のアシスタントAIとして進化し、使う人の好みを学習し、パーソナライズした回答をしてくれる。また、arrows AIからPerplexityやCopilotを直接起動することができる。日常の忙しさをサポートする機能としては、スマホを操作していない間に届いたメッセージアプリからの通知をarrows AIが要約して表示してくれる。そして、arrows AIを使ってテキスト、写真、手書きなどのユーザーが行う様々なインプットから、オリジナルの画像、ステッカー、壁紙、アバターを作成することができる。「プレイリストを生成」機能では、文章や写真から音楽プレイリストを作成したり、閲覧中の画像や本のストーリーなどに合った音楽プレイリストをリコメンド・作成することも可能。AIメモではarrows AIが録音した内容を要約・記録してくれ、テキストや写真から文字起こしした情報も蓄積し、あとから簡単に検索できるので整理の手間もかからない。「arrows AI」は今後もさらにアップデートしていく予定で、arrowsのユーザーに寄り添い、さらに使いやすく、楽しい体験を提供していく。「arrows Alpha」のメモリは、arrows史上最大保存容量となる512GBのROMを搭載し、最大2TBのmicroSDカードを利用できるため、写真も動画もゲームも、容量を気にすることなく保存できる。快適な動作を支えるため、12GBのRAMを搭載しており、さらに仮想メモリを12GBまで拡張することが可能。高解像度で高輝度である約6.4インチのLTPOディスプレイは、屋内外を問わず鮮明で見やすい表示を実現。最大144Hzのリフレッシュレートによるなめらかな表示をブルーライトを軽減する「Eyecare」機能によって、目の負担を抑え、長時間の使用を快適にする。さらに、arrowsが長年培ってきた耐久性や堅牢性を向上。米国国防総省の調達基準MIL規格23項目に準拠しており、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造と、IP6Xの防塵性能、IPX6／8／9の最高水準の防水性能で、ディスプレーや本体を守っている。動画視聴や音楽ストリーミング、SNS視聴、ゲーム利用を1日たっぷり10時間楽しんでも2日持つ大容量5000mAhバッテリーを搭載。利用シーンに応じて内部処理を最適化するため、1回の充電で長時間利用できる。同梱の90W充電器を使うことで、1～100％まで約35分の超急速充電が可能。丸1日、おでかけする前の充電忘れのときも、旅先で充電に時間を割きたくないときも、超急速充電を使えば、充電完了待ちのストレスを軽減できる。また、独自の充電制御技術によって電池の劣化を抑え、5年後でも初期容量の80％を維持するので、購入したときの電池持ちが永く続く。そして、スマホを快適に永く利用できるよう、充電による負荷を電池にかけずに端末本体へ直接電力を供給する「ダイレクト給電」機能を搭載している。カメラ機能では、「AI背景ぼかし」によって、人や物を抽出して自然な背景ぼかしを実現する。また一眼レフカメラのレンズを交換したように、画角やボケ感を選択することができる。「グループショット」では、撮影の瞬間に目を閉じてしまった人がいても、AI合成して全員が目を開いた写真にすることができるため、記念撮影も完璧に仕上がる。AIが様々なシーンを解析し、思い出の瞬間を明るく鮮やかに切り取る。空や人などを自動的に抽出し、それぞれの明るさや色味を最適化する。また、動く被写体は、最適なシャッタースピードでブレを軽減する。ズームでの撮影もAIが補正するため、美しいデジタルズームを最大10倍まで楽しむことができる。約5030万画素メインカメラでは、明るく美しく被写体を捉えた撮影を楽しむことができる、1／1.56インチサイズのセンサーであるソニーのLYTIA・LYT-700Cを採用している。さらに、光学式手ブレ補正機能を搭載し、ブレのない鮮明な撮影を実現する。超広角カメラとインカメラはともに約4990万画素カメラを搭載しているため、様々なシーンを高画質で美しく撮影することができる。カラーはホワイトとブラックの2色を用意している。