やみつきになる高速スクロールと8ボタン＆マルチ接続を備えた「ワイヤレスマウス」

M-PN10MBMS

ガラス面を含む多様な操作環境で安定したパフォーマンス

使用イメージ

エレコムは11月下旬に、「Precisionist（プレシジョニスト）」シリーズの新機種となる、8ボタン＆高速スクロールを備えたハイスペックモデルのワイヤレスマウス「M-PN10MBMS」を発売する。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格はオープンで、実勢価格は7979円前後の見込み。「M-PN10MBMS」は、左右対称のシンプルで美しい形状に、高い機能性を兼ね備えた8ボタンワイヤレスマウス。従来のUltimate Blue LEDセンサーをさらに進化させ、高いトラッキング性能と省電力を両立した高性能IR LEDセンサーを搭載することで、ガラス面を含む素材の種類や色を問わない多様な操作環境で、思い通りにポインターを操作できる。ホイールの回転スピードによって1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わる、スマート高速スクロールを搭載し、スクロール疲れを防げる。また、傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを備えており、ホイールだけで上下左右に自在なブラウジングができる。さらに、左右ボタンとチルトホイールに加えて、「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンの計8ボタンを搭載し、すべてのボタンが静音対応なのでクリックしてもカチカチ音が響かない。そのほか、無料でダウンロード可能なソフト「エレコム マウスアシスタント」から、ボタンによく使う機能などを割り当てられる。PCとの接続は、USB Type-A接続のレシーバーを使用する2.4GHz帯の無線接続と、Bluetooth接続の両方に対応する。また、複数のデバイスと接続できるマルチペアリング機能にも対応しており、2.4GHz無線接続で1台、Bluetooth接続で2台までの、最大3台のデバイスとの接続設定を本体に保存しておける。なお、接続先は本体上部のスイッチで切り替えられる。バッテリー駆動時間は最長約10カ月。サイズは幅63×高さ36×奥行き99mmで、重さは約84g。