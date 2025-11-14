MarshallのBluetoothスピーカー「Acton III」に新色「Burgundy」登場 ペアリングするだけで本格サウンド楽しめるシンプル仕様

Bluetoothスピーカー「Acton III」に新色

シリーズ中で最もコンパクト シンプル操作とMarshallらしいデザインを楽しめる

Acton III Burgundy

一時停止・再生、音量や音質調整など、操作部もシンプル

Marshall Groupは11月12日、Bluetoothスピーカー「Acton III」の新色「Burgundy」をマーシャルECサイトで発売した。小売店では12月上旬から順次販売開始となる。価格は4万5990円。Acton IIIは、同社スピーカーのHomelineシリーズの中で最もコンパクトなスピーカー。前モデルよりもさらに広がりのあるサウンドステージを実現している。Bluetoothまたは3.5mm入力端子による接続に対応し、複雑な設定が不要で、すぐに音楽を楽しめる。外観は、Marshallのロックンロール精神を生かしたデザインで、コンパクトながらインパクトのある見た目だ。また、本体には環境に有害なPVCを使わず、70％リサイクルプラスチックとヴィーガン素材のみを使用しており、環境に配慮した設計となっている。サイズは幅260×高さ170×奥行150mm。