エディオン、火を使わないから安全！PBのe angleから「電子レンジ調理器」が誕生

火を使わずに「焼く、蒸す、煮る、ゆでる、炒める、炊く」ができる

使用イメージ

丸洗いが可能で食洗機でも洗える

エディオンは11月4日に、プライベートブランド「e angle」から、電子レンジで多彩な料理を手軽に作れる電子レンジ調理器「ANGL-MISD15-A-BG」を、「エディオン」全店と「エディオンネットショップ」にて発売した。価格は3980円。「ANGL-MISD15-A-BG」は、火を使用することなく焼く・蒸す・煮る・茹でる・炒める・炊くといった調理を可能にし、深型プレートなので汁気のある料理や具材が多めの煮物、炒め物、焼き物など幅広い料理で使いやすい。プレート表面には、焦げ付きにくいコーティングを施しており、丸洗いや食洗機にも対応しているのでお手入れしやすい。そのほか、定番メニューからスイーツまで全26種類を掲載したレシピ集が付属する。サイズは、フタを閉じた状態が幅275×高さ110×奥行き230mm、内側が幅208×高さ55×奥行き208mm。