ハイセンスジャパン、ネット動画を観るのに最適な4K液晶テレビ「A6Rシリーズ」

「A6R」シリーズ

観たい動画配信にすぐにアクセス！「VODダイレクトボタン」を12個搭載

ハイセンスジャパンは10月下旬に、BS／CS4Kチューナーを搭載した4K対応液晶テレビ「A6R」シリーズを発売する。ラインアップは、75V型、65V型、55V型、50V型、43V型の5モデル。「A6R」シリーズは、さまざまなネット動画を高画質で楽しめるネット動画アプリが最初からインストールされており、テレビ本体の電源がオフの状態で付属のリモコンに用意されている12個の「VODダイレクトボタン」を押せば、テレビの電源がオンになって選択したネット動画にアクセスできる。視聴するネット動画を選択するアイコンは並び替えが可能で、おすすめのコンテンツをリコメンデーションしてくれる機能や、アプリから任意のコンテンツを探せる「VIDAA OS」、声でテレビを操作して見たい動画を探せる「VIDAA Voice」も備えている。あわせて、スマートフォンの画面をテレビの画面に映し出してシェアできる「スクリーンシェア」機能や、本体のHDDに録画した番組を他の部屋のテレビでも楽しめる「Anyviewホームサーバー機能」を搭載する。さらに、Bluetoothにも対応しており、Bluetooth対応ヘッドホンやスピーカーを接続できる。また、付属のリモコンもBluetooth方式を採用しているので、テレビが見えない場所からでもリモコン操作が可能となっている。そのほか、映像入力としてHDMI 2.1×2系統、テレビの電源オン／オフや音量調整といった操作を音声で実行可能にするスマートスピーカー連携機能、ハイセンスジャパン製の家電を離れた場所から操作できる「Connect Life」も搭載する。