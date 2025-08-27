ハイセンス、MiniLED×量子ドット搭載「U7R」シリーズに85型をラインアップ

85U7R

ワンランク上の高輝度と高コントラストを実現

ハイセンスジャパンは8月下旬に、MiniLED×量子ドットを搭載した4K対応液晶テレビ「U7R」シリーズの新機種として、85V型モデル「85U7R」を発売する。「U7R」シリーズは、従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることによって、細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しており、旧型と比較して輝度を最大87％向上している。また、AIエンジンがバックライトを細かく分割してエリアコントロールすることで、ワンランク上の高輝度と高コントラストを実現した。さらに、バックライトの光を量子ドットで変換することによって純度の高い色を実現し、従来の液晶と比較して特に緑と赤の色表現が大幅に改善している。また、ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用するとともに、TVSとの共同開発による最新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO」を採用するなど、多彩な高画質機能を搭載する。あわせて、左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムによる2.1重低音サウンドシステム、コンテンツの種類を認識してそれに適した音質モードに自動的に切り替えるAIサウンド、前後左右に加えて高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」への対応など、サウンド機能も充実している。そのほか、人気のネット動画に対応するVIDAA OSの搭載と、12社を手間なく選べるVODダイレクトボタンを備えたリモコン、HDMI2.1の採用、4K 144P入力の最新ゲーム機でも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」への対応、144Hzの可変リフレッシュレートへの対応など、多彩な機能を備える。