OPPO、「パソコン甲子園2025」に協賛！モバイル部門で「OPPO Reno11 A」を正式端末として提供

オウガ・ジャパンが2024年に引き続き「パソコン甲子園」を協賛

高校生らの挑戦をサポート、次世代のIT人材育成を支援

オウガ・ジャパンは10月17日に、全国の高校生・高等専門学校生がICT分野のアイデアや表現力を競い合う「第23回全国高等学校パソコンコンクール（パソコン甲子園2025）」に、2024年に引き続いて協賛することを発表した。「パソコン甲子園」は、コンピュータ理工学が専門の会津大学や福島県などが主催する、高校生・高等専門学校生を対象としたICT分野の全国大会で、今年23回目を迎える。「パソコン甲子園2025」の本選は、11月8日・9日に会津大学で開催され、全国の高校生らが情報処理技術におけるアイデアや表現力、プログラミング能力を競い合う。2024年に引き続いて同大会に協賛するオウガ・ジャパンは、「モバイル部門」の貸与・審査用端末として、同社が取り扱うスマートフォン「OPPO Reno11 A」を提供し、「OPPO」のブランドスローガンである「Make Your Moment（自分だけの瞬間を描こう）」のもと、高校生たちの創造的な挑戦をサポートし、情報化社会を支える次世代の人材育成を支援する。今回の「モバイル部門」におけるテーマは、地域社会の活性化を目指す「地域創成 ～アプリでささえるまち・ひと・しごと～」で、地域創成をテーマに「夢のある」アプリを企画・開発して、総合的なプロデュース力を競う。アプリの企画書を対象とした予選を通過して本選に進んだチームは、企画書をもとにアプリをPCで制作してデモンストレーションを実施する。「OPPO Reno11 A」でのアプリの動作や、開発に込めた思いや作品についてアピールするプレゼンテーションに基づいて、技術力、デザイン、イノベーション、プレゼン力の4つの観点から総合的に審査が行われる。