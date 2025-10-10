「NESPRESSO」からハイエンドモデルのコーヒーメーカー「クレアティスタ プロ」

クレアティスタ プロ

カスタマイズして自分だけのシグネチャーコーヒーをつくれる

タッチパネルによって詳細なカスタマイズが可能に

ネスレネスプレッソは10月29日に、デジタルタッチパネルとスチームノズルを搭載し、コーヒー抽出量からフォームミルクの温度やミルクの厚みまで、多彩な設定に対応したハイエンドモデルのコーヒーメーカー「クレアティスタ プロ」を発売する。価格は12万1000円。「クレアティスタ プロ」は、デジタルタッチパネルとスチームノズルの搭載によって、多彩なミルクレシピが簡単に楽しめるだけでなく、リストレットやエスプレッソサイズからたっぷりした量で楽しむアメリカーノまで、さまざまなカップサイズに対応している。また、氷の上に抽出すれば、手軽にアイスコーヒーを楽しめる。タッチパネルには、5種類のミルクメニュー選択が設定されているほか、好みに合わせてフォームミルクの温度とミルクの厚みを細やかに調整できる。タッチスクリーンを使用した直感的な操作と、ディテールにこだわった設定によって自由なカスタマイズが可能なため、自分だけのシグネチャーコーヒーもつくれる。タッチパネルでは、コーヒーやお湯の抽出量、ミルクの温度とミルクの厚みを設定できる。フォームミルクの温度を11段階、ミルクの厚みを8段階で変更が可能となっており、レシピに合わせたフォームミルクはもちろん、細部までこだわったアレンジにも対応している。さらに、カスタマイズした設定は保存しておけるので、お気に入りの味わいを何度でも楽しめる。本体には、なめらかな曲線を描いたフォルムとステンレススチールで仕上げたデザインを採用し、シンプルさと美しさを兼ね備えることによって、空間をラグジュアリーに演出してくれる。