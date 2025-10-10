赤ちゃんの爪切りと抱っこをもっと快適に、KALOSがユーザー視点で開発した2製品

「爪きれるんmini」（左）と「肩楽クッション」

各製品101個の限定販売

「爪きれるんmini」の使用イメージ

「肩楽クッション」の使用イメージ

KALOS BEAUTY TECHNOLOGYは10月9～31日23時59分の期間、電動爪切り「爪きれるんmini」と「肩楽クッション」を、それぞれ101個限定で販売している。「爪きれるんmini」は、同社の代表である高田栄和氏が、第2子を授かった際の実体験をもとに開発した電動爪切り。赤ちゃんの爪を切る際の「爪が尖ってしまい傷つける」「小さい爪なので間違えて皮膚を切ってしまった」「赤ちゃんが急に動きだして刃が危なかった」といった、ユーザー視点で爪切りの際の悩みにアプローチしている。グラインダー方式の刃を採用した、爪や皮膚が刃に巻き込まれない安全設計なので、急に動き出すことのある赤ちゃんや子どもにも安心して使える。あわせて、回転数の再設計によって、柔らかい爪から硬い爪までケア可能となった。本体は、コンパクトで持ち運びに適しており、外出先でも旅行先でも使える。また、従来製品と同様に切れ味と静音とのバランスを追求し、赤ちゃんの眠りを邪魔せず爪切りができる。深爪になりにくく、簡単操作を実現したほか、デザイン性にもこだわっている。通常価格は5980円で、今回は限定特別価格となる2990円で販売する。「肩楽クッション」は、同社の代表である高田栄和氏が、子どもを抱っこする際の「抱っこ紐が肩に食い込み痛い」「肩のあたりが蒸れる」といった経験をもとに開発した。独立したエアセル構造を採用することで、肩にかかる圧力を分散して最大77％軽減する。また、空気調整機能を備えており、好みの硬さに調整可能となっている。最大6cm幅のショルダーパッドに対応し、抱っこ紐に装着してママやパパの負担を軽減できるほか、通勤通学、マザーズバッグ、旅行用リュックといった、さまざまな場面で活躍する。さらに、エアセル間に生じる空間が空気の通り道になり、通気性に優れており、丸洗いが可能なので汗ばむ季節や雨の日でも清潔に使える。通常価格は7480円で、今回は限定特別価格の3740円で購入できる。