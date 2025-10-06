ソウルの機械・金属分野の15社が「ものづくりワールド大阪 2025」に参加

ソウル市の半導体部品、産業用装置、精密加工といった

技術力を持つ企業15社が「ものづくりワールド大阪 2025」に参加

半導体部品、産業用装置、精密加工などの技術力を持つ

ソウル地域の機械・金属分野の中小企業15社は10月1～3日の期間、インテックス大阪（大阪府大阪市）で開催されたモノづくりの展示会「ものづくりワールド大阪 2025」に参加した。同イベントへの参加は、韓国のソウル市とソウル経済振興院（SBA）が推進する、事業の一環として行われている。「ものづくりワールド大阪 2025」への参加によって、ソウル市の半導体部品、産業用装置、精密加工といった技術力を持つ企業の、現地バイヤーとのBtoB商談を通じたグローバル市場への販路拡大を目指す。同イベントには、高真空・高温環境向けのシールユニットを開発するシールリンク、浄水器専門企業のマイクロウォーター、工作機械のメンテナンス、部品供給、自動化システムを専門とする統一総合A／Sセンター、ドリップバッグ包装機および自動化設備の専門企業であるウシン エフエイエンティ、農食品加工機械の巨山、スキーエイト、スキー、スノーボードといったウィンタースポーツ用品を開発するスノーモンス スキーエイト、自動ドア用電動モーターブレーキを製造するミソインタック、餅やパンを生産するHalla Biztech、産業用ロボットおよびコントローラーを開発するK-ONE、産業用空気清浄機メーカーのSeven Laserなどが参加した。