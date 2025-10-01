Leofotoの「G4 ギア雲台」にシルバーエディションが登場！

Leofoto「G4 ギア雲台」シルバーエディション

アルマイトによる美しいシルバー仕上げを採用

レオフォトジャパンは、写真家や映像制作者から高い評価を受けているLeofoto「G4 ギア雲台」に、待望のシルバーエディションG4（SV）を追加し、販売を開始した。従来のブラックモデルに加え、アルマイトによる美しいシルバー仕上げを採用。精密な操作性と高い剛性はそのままに、撮影現場に新しい存在感と洗練されたスタイルをもたらす。「G4 ギア雲台」シルバーエディションは、高精度CNC切削による滑らかなフォルムに、シルバーアルマイト処理を施した。金属本来の質感と光沢が際立ち、プロフェッショナルの撮影現場にふさわしい上質な存在感を演出する。また、単なる機材ではなく、写真家や映像制作者の表現の一部として活躍する。現場での信頼感を高めつつ、機材全体に統一感と洗練された印象を与え、プロフェッショナルとしてのスタイルを際立たせる。軽量ながら最大20kgの耐荷重を実現。重いカメラやアクセサリーも安定して支え、撮影中の安心感を提供する。スタジオでもアウトドアでも、幅広い撮影シーンで活用できる。精密なギア駆動により微細な構図調整が可能で、±45°／＋90°から－50°の広い可動範囲を確保。スタジオでも屋外でも、正確でスムーズな操作性を実現し、撮影の自由度を高める。価格は9万9000円。なお、今ならオンラインストア「BASE」での購入で500円割引＋3年間の無償保証付きとなる。