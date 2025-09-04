ONEKOSAMA OINUSAMA、自動で清掃＆密閉消臭する「自動猫トイレ」

「ONEKOSAMA OINUSAMA」の

「自動猫トイレ」が楽天市場でも販売開始

排せつ物はメッシュでろ過して分別。回収後はゴミ箱コンテナへ自動投入

オリジナルアプリの画面イメージ

スウィートマミーは8月27日に、同社の運営する「ONEKOSAMA OINUSAMA」が7月10日から公式サイトにて先行販売していた「自動猫トイレ」の販売を、同社の楽天市場店に拡大した。「自動猫トイレ」は、猫との暮らしをより清潔で快適にする新商品で、猫がトイレを出て3分後にドームが自動で回転して掃除を開始する。排せつ物をメッシュでろ過・分別し、回収後は排出口が開いてゴミ箱コンテナへ自動投入してくれる。ゴミ箱コンテナは10Lの大容量で、約1週間分を溜めておけるため、毎日の片付けの手間が軽減される。あわせて、内部にはマイナスイオン消臭ユニットを搭載しているので、においを外に漏らさない。さらに、落下や転倒を防ぐために本体は横排出を採用するとともに、猫の出入りを感知する重量感知センサー、動きを感知して回転を停止する生体感知センサーを搭載するとともに、万が一の転倒に備える閉じ込め防止構造を採用した。そのほか、日本の企業が開発し、日本にあるサーバーで運用されているオリジナルアプリも用意しており、遠隔操作による清掃などのオン・オフ、排泄状況や回数・体重の記録、猫砂の残量通知・掃除アラート、グラフ表示での健康チェックなどに対応している。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は8万8000円。