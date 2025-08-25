GT-Rファン注目！ 話題のウェットティッシュケースに新カラー

「日産スカイラインGT-R（BNR34）型ウェットティッシュケース」の

フェイスは8月25日に、ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP（キャムショップ）」から日産自動車公認のライセンス商品として販売している「日産スカイラインGT-R（BNR34）型ウェットティッシュケース」の新色となる、ガンメタリックシルバーモデルの販売を、富士モータースポーツミュージアム（静岡県駿東郡小山町）3階のカフェ「Fan Terrace（ファンテラス）」にて開始した。価格は6600円。「日産スカイラインGT-R（BNR34）型ウェットティッシュケース」は、日産自動車のライセンス取得商品でタイヤが回る本格的な仕上がりとなっている。GT-Rのエンブレムが付いたフロントからはグリルの奥にインタークーラーがのぞき、リヤウイングやヘッドライト、フォグランプ、バックランプ、ウインカーランプまで本格的に再現するとともに、ブレーキキャリパーやホイールの造形もこだわった作りとなっており、使わない時でもインテリアとして飾れる。ルーフを開くことによってウェットティッシュを取り出せる構造で、車体を外せばウェットティッシュを交換できる（一般的な9×14cmで高さ7cm程度のウェットティッシュに対応）。