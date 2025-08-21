時短家電の最新トレンドとは？ 「推し活×開運」も紹介【特集まとめ】

一人暮らしに便利な「小型食洗機」

聖地巡礼＆パワースポット巡り

3カ月で3キロ減量に成功！

旅行のお供にぴったり！

「感動」を鮮明に残すには？

【8月7日～19日の特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。テーマは「時短」「推し活」「ダイエット」「アウトドアガジェット」「キッズカメラ」など。そのテーマをもとに8月7～19日の期間、ライフスタイルを豊かにするアイデアとして、「時短家電の最新トレンド」「推し活×開運」「自分だけの健康管理」「OPPOのタブレット端末」「はろぷり」を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。【時短家電活用術 第3弾】毎日の家事、特に食器洗いは手間がかかる作業です。食器洗い乾燥機（食洗機）を使えば、この負担をかなり軽減できます。以前は家族向けの大型モデルが中心でしたが、最近では扱いやすい小型の卓上タイプが多く販売されるようになりました。キッチンスペースに制約のある方や一人暮らしの方にとって、導入しやすい小型食洗機は、日常生活の質を向上させる重要な家電になっています。まず押さえておきたいのは、「すべての人にとって最高の一台」は存在しないという点です。小型食洗機は、何人で使うか、どんなシーンで必要かによって選ぶべきモデルが変わってきます。設置方法にも注目しましょう。例えば賃貸で「工事はちょっと…」と悩む方にはタンク式が手堅い選択肢です。賃貸でも簡単に設置できるようになった今、食洗機は、毎日の生活に寄り添う「ちょっと賢い時短家電」といえます。（マイカ・秋葉けんた）【推し活スマホ最前線・2】推しの聖地巡礼や開運パワースポット巡りの計画には、スマートフォン（スマホ）が欠かせません。仕事や学業で忙しい人でも無理なく推し活が楽しめる、最新テクノロジーを活用した「スマート推し活」の魅力をご紹介します。聖地巡礼をする際、以前はさまざまなサイトやSNSから情報を集め、自分でルートやスケジュールを考えなければなりませんでした。しかし、生成AIが登場した現在、そういった準備は全て生成AIが代替してくれます。「Google Gemini」などのAIアシスタントを使えば、インターネットでライブやオンライン配信などの情報を集め、ほかの予定を調整しながら効率よくスケジュールを調整することができます。このように、Googleのサービスと連携することで、効率よく推し活の計画が立てられるようになりました。ChatGPTを使って、食事の写真をアップするだけで栄養分析＆アドバイスを自動でしてくれる、自分だけのダイエットアドバイザーを作成しました。そのおかげで、健康診断データやAppleヘルスケアも連携して、無理なく3カ月で3キロ減を達成しました。ChatGPTに食事の写真を送ってみて「これって何が写ってるの？」って聞いてみたら、びっくりするくらいハッキリと料理の内容を教えてくれました。ChatGPTでつくるダイエットアドバイザーチャットは、ちょこちょこ相談できるのが大きな魅力です。（Jag Project,LLC代表・Jag Yamamoto）秋のシルバーウィークでの旅行やアウトドア、キャンプに向けた準備を進めている人も多いでしょう。旅行に持っていく荷物には衣類、生活必需品などと合わせてガジェット類も欠かせません。長い移動時間が生じるなら、エンタメを快適に楽しめるデバイスも用意しておきたいところです。旅行などの移動中にエンタメを楽しむ際、選択肢にあがるのが、タブレット端末。「OPPO Pad 3 Matte Display Edition」は、旅先で使用するタブレット端末として、屋外での画面の見えやすさだけでなく、写真の編集能力の高さも評価すべきポイントだと感じました。先々も屋外でもタブレット端末を使いこなしたいという人にとっては、かなり有力な選択肢となるでしょう。（フリーライター・小倉 笑助）はろぷりは、コクヨが発売した感熱紙プリント式キッズカメラです。今どきのスマホとは真逆のモノクロ・ざらざら・低解像度の三拍子そろったカメラ。そういったカメラのほうがスマホよりも記憶に残りやすい写真を撮れるのではないか、という点を明らかにしていきます。はろぷりは、「白黒感熱紙プリント」「低い鮮明度」「安価なロール紙」の三つが大きな特徴。高解像度ではなく「写りは粗くても、とにかく気軽に残せる」のが利点です。なぜ高画質なカメラではなく、はろぷりのようなトイカメラを推すのか。そこにはカメラで撮ったときの脳の働きに違いがあるからです。（Jag Project,LLC代表・Jag Yamamoto）