Jackeryのポータブル電源で新色、淡いゴールドカラー
新製品
2024/08/02 17:30
Jackery Japanは、中容量モデルの「Jackery ポータブル電源 600 Plus」と手のひらサイズのミニモデル「Jackery Explorer 100 Plus」の新色としてサンドゴールドモデルを8月1日から発売している。
バッテリ容量は632Wh。サイズが幅300.0×高さ197.0×奥行き219.0mmで、重さが約7.3kg。価格は8万6000円。
Jackery Explorer 100 Plusは、23年12月発売の機内持ち込みが可能なミニモデルのポータブル電源。
バッテリ容量は3万1000mAh。サイズが幅126.0×高さ86.5×奥行き87.0mmで、重さが約965g。価格は1万5900円。
Jackery公式オンラインショップでは、Jackery ポータブル電源 600 Plus サンドゴールドとソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」のセット（価格は11万9800円）と、Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールドとソーラーパネル「Jackery SolarSaga 40 Mini」のセット（同3万3800円）も用意している。
コンパクトで収納しやすいJackery ポータブル電源 600 Plusは2024年4月発売の軽量・コンパクトなポータブル電源で、Jackeryの特徴である折りたたみ式ハンドルを備えており、重さ約7.3kgと軽量なので、女性でも片手で持ち運べる。
バッテリ容量は632Wh。サイズが幅300.0×高さ197.0×奥行き219.0mmで、重さが約7.3kg。価格は8万6000円。
Jackery Explorer 100 Plusは、23年12月発売の機内持ち込みが可能なミニモデルのポータブル電源。
バッテリ容量は3万1000mAh。サイズが幅126.0×高さ86.5×奥行き87.0mmで、重さが約965g。価格は1万5900円。
Jackery公式オンラインショップでは、Jackery ポータブル電源 600 Plus サンドゴールドとソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」のセット（価格は11万9800円）と、Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールドとソーラーパネル「Jackery SolarSaga 40 Mini」のセット（同3万3800円）も用意している。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
- Jackery Japan＝https://www.jackery.jp/
- 「Jackery ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド」＝https://www.jackery.jp/products/explorer-600plus-sandgold
- 「Jackery Solar Generator 600 Plus サンドゴールド」＝https://www.jackery.jp/products/solar-generator-600-plus-sandgold
- 「Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド」＝https://www.jackery.jp/products/explorer-100-plus-sandgold
- 「Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini サンドゴールド」＝https://www.jackery.jp/products/solar-generator-100-plus-sandgold-40-mini