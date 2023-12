Jackeryが両面発電ソーラーパネルとポータブル電源のセット製品を全国の大手家電量販店で発売！

ソーラーパネルとポータブル電源がセットになった

ポータブル電源およびソーラーパネルのトップブランドであるJackeryは、11月30日から全国の 家電量販店 で新開発のソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100 Mini」と「ポータブル電源 1000 Plus」をセットにした「Jackery Solar Generator 1000 Plus 100 Mini」の販売を開始した。近年、災害による停電時の電源確保やアウトドアユースとしてポータブル電源の注目度が高まっている。 BCN が実施したアンケート 調査 でポータブル電源の所有率は4.7%、非所有だが購入したいと考えている回答者も同数で、回答者の10%近くが所有者もしくは購入意向者という結果だった。ポータブル電源自体は単独で機能せず、電力を必要とするほかの家電製品へ給電する製品だ。しかも決して安価ではないにも関わらず、この所有者もしくは購入意向者が10%というのは、製品特性を考えると高い数値といえるだろう。Jackeryでは定格出力が異なるポータブル電源とソーラーパネルをセットにしたSolar Generatorシリーズをラインアップしている。Solar Generatorに新しく加わったのが、新開発のソーラーパネルであるSolarSaga 100 Mini(以下、100 Mini)と2023年7月の発売以来、好評を得ているポータブル電源 の1000 PlusをセットにしたSolar Generator 1000 Plus 100 Miniで、価格は19万9800円。100 Miniは両面セルテクノロジーでパネルの裏側にも接点を配置したことにより、発電効率が従来比5~25%高まったという。また、パネルは四つに折りたため、収納時のサイズは従来比半分とコンパクト化を実現。重量は3.2kgで持ち運びしやすく、収納スペースも取らない。同社ではソーラーパネルを単体で発売しているが、100 Miniは単体での販売予定はなく、Solar Generator 1000 Plus 100 Miniでの提供となっている。セットのポータブル電源1000 Plusは充電池に自然放電が少なく安全性に優れたリン酸鉄リチウム イオン 電池を採用。約4000回の充放電サイクルを繰り返した後でも工場出荷時の容量の70%以上を維持するという。容量は1264Whで、合計出力は2000(瞬間最大4000)W。電力を供給するポートは A C出力×3、USB-Type A×2、USB-Type C×2、シガーソケット×1と8つのデバイスに同時給電が可能だ。Jackery独自のChargeShield技術により1000 Plusへの充電は、家庭のACコンセントで0%から1.7時間という短時間でフル充電ができる。セットの100 Miniなら6枚使用時で0%からフル充電まで最速4.5時間の高速充電対応となっている。ソーラーパネルとポータブル電源がセットになったSolar Generator 1000 Plus 100 Miniは、ソーラーパネルで災害の停電時でも太陽光で蓄電でき、キャンプや車中泊などでも活躍する製品だ。11月30日から全国の大手 家電量販店 で先行発売しているので、ポータブル電源のコーナーで実機を見てみよう。