全米No.1を獲得したオーディオメーカーJLabの最上位モデルTrue Wirelessイヤホン「Epic Air ANC True Wireless Earbuds」！Twitterフォロー＆リツイートで1名様にプレゼント！

Twitterフォロー&リツイートでJLab

「Epic Air ANC True Wireless Earbuds」を

1名様にプレゼント!

*「出典:NPD Group, Inc: The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service,Stereo Headphones, Full Year 2020.」

※本ページ下部の注意事項もご参照ください。

※応募締切は12月27日23時59分です。

JLabとは、“聴きやすさ”にこだわったカリフォルニア発のアクティブオーディオブランドです。2020年度にTrue Wirelessイヤホン市場において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの一つになっています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売を開始しています。今回プレゼントする「Epic A ir ANC True Wireless Earbuds」は、JLabの最上位機種。連続12時間の再生が可能で、充電ケースを使えば合計48時間再生ができます。また、スマートアクティブノイズキャンセル、外部音取り込み、ムービーモードを操作する専用アプリも用意。ワイヤレス充電を搭載し、通話や会議、音楽再生までオン・オフ問わずあらゆるシーンで活躍します。プレゼント応募の条件は以下の通り。1. BCN ランキングの Twitter アカウントをフォロー「@bcnranking_jp」2.BCN ランキングが12月16日に投稿するキャンペーンツイートをリツイート・日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方から当選者を決めさせていただきます。・応募内容に虚偽の記載があった場合は、当選資格は取り消します。・当選者は、本権利を他人に譲渡、金銭と交換することはできません。・キャンペーンの応募には、Twitterアカウントが必要です。