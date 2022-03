ディズニーの子ども服専門店が「グランツリー武蔵小杉」と「ららぽーと柏の葉」に同時オープン

ディズニーの子ども服専門店「DISNEY POP-UP STORE by BABYDOLL」が

グランツリー武蔵小杉とららぽーと柏の葉にオープン

おもな商品ラインアップ

コージィコーポレーションは3月18日に、 カラフル でポップなDISNEYキャラクターアイテムが揃うディズニーの子ども服専門店「DISNEY POP-UP STORE by B A BYDOLL」を、グランツリー武蔵小杉(神奈川県川崎市)と、ららぽーと柏の葉(千葉県柏市)内に2店舗同時オープンする。「DISNEY POP-UP STORE by BABYDOLL」では、家族や友だちとテーマパークへ出かけたくなるような、子どもから大人までみんながワクワクするファッションを提案している。なお、3月18~22日の期間は、オープンキャンペーンとして店内の全商品を20%オフで提供する(一部対象外の商品もあり)。「DISNEY POP-UP STORE by BABYDOLL グランツリー武蔵小杉店」はグランツリー武蔵小杉の4階で、営業時間は10時~21時。「DISNEY POP-UP STORE by BABYDOLL ららぽーと柏の葉店」はららぽーと柏の葉の2階で、営業時間は10時~20時。