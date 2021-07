アシックス、ピカチュウとコラボした子ども靴　脱ぎ履きしやすい1本ベルト

monpokeコレクション

アシックスジャパンは、子ども靴「SUKU2(スクスク)」シリーズから、 ポケモン 公式ベビーブランド「モンポケ」のピカチュウをイメージした「monpoké(モンポケ)コレクション」を、アシックスオンラインストアで7月8日に先行発売した。その他の店舗では7月17日から順次発売する。ラインアップは、12.0~13.5cmの「CONFI FIRST PK」と13.0~16.0cmの「CONFI B A BY PK」の2種類で、どちらも税込価格は6490円。monpokeコレクションは、やわらかなスエード調の人工皮革を採用しており、本体のカラーはもちろん顔や耳、しっぽなど、全体でピカチュウを表現した。CONFI FIRST PKは歩き始めの赤ちゃん、CONFI B A BY PKは約1~3歳児を対象としている。CONFI FIRST PKは、1本ベルトによって脱がせやすく履かせやすいオープンベロ構造を採用するとともに、つまずきやすい赤ちゃん特有の歩き方を考慮して、靴底全周のエッジを丸くすることでつまずきにくくした。肌に触れる部分には、吸汗速乾性に優れ、低刺激で、水親和性も高い、肌にやさしい素材を採用している。CONFI BABY PKは、子どもの歩行特徴に合わせてつま先部分を扇型にすることで、足ゆびをのびのびと動かすことができ、踏ん張りやすくした。中敷にはにおいの成分を吸着・消臭し、抗菌効果もある「シャインアップ」と、汗をすばやく吸収・拡散してドライ感を保つ「ウォーターマジック」の機能を備えた素材を採用し、靴の中を快適に保てる。また、1本ベルトによって脱ぎ履きしやすいオープンベロ構造を採用した。そのほか、アシックスジャパンではSUKU2公式Instagramにおいて、monpokeコレクションを着用したフォトコンテストを7月17日から開催する。投稿者の中から抽選で3名には、monpoke関連グッズがもらえる。