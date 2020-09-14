THIRDWAVE DX-C7は、高速なCPUと大容量メモリによって、ウェブブラウザやオフィスソフトを複数起動した状態での、データ集計・データ分析をはじめとするCPU負荷の高い作業も快適にこなせるノートPC。
テンキー付きキーボード、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）対応無線LAN機能、「KINGSOFT WPS Office」（ワープロ／表計算／プレゼンテーション）を搭載するほか、HDMI出力とUSB Type-Cを使用することで、最大2台の外部ディスプレイを接続できる。
CPUにインテルCore i7-10510U、15.6インチワイド非光沢液晶ディスプレイ（解像度1920×1080）、メモリ16GB、500GBのM.2 SSD、「KINGSOFT WPS Office」を搭載し、インターフェースがUSB 3.2 gen1（Type-A）×2基、USB 3.2 gen2（Type-C）×1基、HAMI出力×1基、microSDXC/microSDHC/microSDカードスロットなどを備える。
対応無線通信は、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LANと、Bluetooth 5.1。OSはWindows 10 Home 64ビット。
バッテリ駆動時間は約7.5時間。サイズが幅358.9×高さ19.9×奥行き247.1mmで、重さが約1.55kgとなっている。