エアコンの水漏れの原因と対処法を解説 自分でできる対応から予防方法まで紹介
コラム
2025/12/28 11:00
「エアコンから水がポタポタ落ちてきて、床がびしょびしょになってしまった」
「カビ臭い水が吹き出してきて、このまま使っていいのか不安……」
このようなエアコンの水漏れにお困りの方は多いのではないでしょうか。普段あまりエアコンの掃除をしない場合、水漏れが起こると「故障かな？」と慌ててしまいますよね。エアコンの水漏れは、内部にたまった結露水をうまく外へ排水できていないことが主な原因です。フィルターの汚れやドレンホース（排水ホース）の詰まりで起こることが多く、原因によっては自分で対処できるケースも少なくありません。
この記事では、エアコンの基本的な仕組みを簡単に整理したうえで、水漏れの主な原因と自分でできる対処法をわかりやすく解説します。あわせて、水漏れ対策に便利なアイテムや、業者・メーカーに相談すべきタイミングについても紹介するので、エアコンのトラブルでお困りの方はぜひ参考にしてください。
エアコンの水漏れを理解するためには、まず「なぜエアコンに水が発生するのか」を理解することが大切です。
エアコンは、内部の熱交換器（アルミフィン）に空気を通すことで空気を冷やしています。このとき生じるのが“結露水”です。発生した水滴は、室内機の底にある「ドレンパン」と呼ばれる受け皿に集められ、そこから細い排水ホース（ドレンホース）を通って外へ流れ出す仕組みになっています。
つまり、水滴の発生はエアコンの正常な働きによるものであり、本来は問題のない現象です。ただし、排水経路のどこかが詰まる・汚れる・想定以上の水が発生するなどのトラブルがあると、水がうまく外へ流れず、室内側へ漏れ出してしまうことがあります。
エアコンから水が漏れてしまう原因の多くは、「結露水を外へ排出する仕組みがうまく働いていないこと」にあります。
特に掃除の頻度が少ない場合、内部にホコリが溜まったり、排水ホースが詰まったりして水の流れが妨げられやすくなります。また、温度差が大きい状況では結露水の量自体が増え、排水が追いつかなくなることもあります。ここでは、日常的に起こりやすい水漏れの原因を2つに分けて紹介します。
エアコンの排水は、室内機の下にある「ドレンパン」から細いホース（ドレンホース）を通って外へ流れていきます。しかし、ドレンホースにゴミ・砂ぼこり・枯れ葉・虫の死骸などが入り込むと、水がスムーズに流れなくなり、結露水が逆流して室内側に漏れ出してしまいます。
特に夏場は虫が入り込むことが多く、ホースの内部で詰まりを引き起こすケースも少なくありません。以下のようなサインがある場合は、ドレンホース詰まりの可能性が高いでしょう。
・ホースの出口から水がほとんど出ていない
・冷房をつけると室内機の下からポタポタ垂れる
・室内機から「ポコポコ」という音がする
手入れ自体は難しくありませんが、放置すると水漏れが悪化するので早めの対応が大切です。
エアコン内部のフィルターやアルミフィンにホコリが溜まると、空気の通りが悪くなり、熱交換がうまくいかなくなります。その結果、エアコン内部で必要以上に結露が発生し、排水量を超える水が生じて水漏れにつながることがあるのです。
また、ホコリが湿気を含むことでドレンパンに汚れが落ち、排水口の流れが悪くなることもあります。特に普段あまり掃除をしない家庭では、以下のような症状が出やすくなるため、注意が必要です。
・風量が弱い、冷房の効きが悪い
・送風口からカビっぽいニオイがする
・運転を止めた直後に水が落ちてくる
フィルター掃除は短時間でできるため、最初にチェックすべきポイントといえるでしょう。
エアコンから水が漏れてしまったときは、原因に応じた対処を行うことで改善できるケースが多くあります。特にドレンホースの詰まりやフィルターの汚れであれば、専門業者に依頼しなくても自分で手早く対応できることがほとんどです。
水漏れに気づいたらまず電源を切り、安全を確保したうえで、これから紹介する手順を順番に試してみましょう。
ドレンホースの手入れの手順は、以下のとおりです。
1．エアコンの電源を切る
感電や誤作動を防ぐため、必ず最初に電源をオフにします。
2．外のドレンホースの先端を確認
ホースがつぶれていないか、泥や枯れ葉が詰まっていないかチェックします。
3．吸引して汚れを取り除く
専用ポンプ（ドレンホースクリーナーなど）があれば最も確実です。ポンプがない場合は、軽く指で押し出せるゴミだけ取り除きましょう。
4．水が流れるか確認
エアコンを再運転して、ホースの先から水が排出されれば改善のサインです。
なお、清掃の際は無理に棒を入れて掘り出すと破損の原因になるため避けましょう。虫が原因のことも多いため、清掃後は防虫キャップを装着するのもおすすめです。
室内機の汚れは、結露量を増やしたり排水経路にホコリを落としたりするため、水漏れの大きな原因になります。そのため、以下の手順で定期的にフィルター掃除を行うことが大切です。
1．前面パネルを開ける
2．フィルターを取り外し、軽く叩いてホコリを落とす
3．シャワーで裏側から汚れやホコリを洗い流す
4．完全に乾かしてから戻す
家庭用のエアコンブラシを使えば、目詰まりした部分のホコリも取り除きやすいので、購入を検討してみましょう。
エアコンの設定温度が低すぎると、内部の温度差が大きくなり、結露水の量が増えます。その結果、排水が追いつかず水漏れにつながることがあります。そのため、エアコンの水漏れを防ぐためには、以下のように設定温度を調整することも大切です。
・冷房の設定温度を26～28度にする
・風量を「自動」または「強め」に変更して空気循環を良くする
・部屋が湿気ている場合は除湿（ドライ）運転も活用する
設定温度の調整だけで改善するケースもあるため、日常的に意識してみましょう。
エアコンの水漏れは、ちょっとした詰まりやホコリの蓄積が原因で起こることが多いため、日頃のお手入れに使えるアイテムを備えておくと安心です。
特にドレンホースの詰まり解消やフィルター・アルミフィンの掃除は、自宅でも簡単に行えるため、専用ツールを活用することで作業がスムーズになります。ここでは、エアコンの水漏れ予防に役立つ実用的なアイテムを2つ紹介します。
ドレンホースの詰まりを手早く解消したいときに便利なのが、CAINZの「IZM ドレンホース 詰まり解消ポンプ」です。ホースの先端に差し込み、レバーを引いて吸引するだけで、内部のゴミや虫の死骸をしっかり引き出せるため、手軽かつ簡単に掃除できます。
また、サイズの異なるラバーカップが3つ付属するため、ドレンホース以外にも洗面所やキッチンの排水溝など、さまざまな場所の詰まり解消に活用できるのもポイント。専用ポンプが1つあるだけで水漏れトラブルにすぐ対応できるため、自宅に常備しておくと安心です。
出典：CAINZ IZM ドレンホース 詰まり解消ポンプ ラバーカップ付き
エアコン内部の細かいホコリや汚れをしっかり落としたいときに便利なのが、アズマ工業の「BA665 空気清浄機・エアコンブラシ」です。両端が大小2つのブラシに分かれており、大きなブラシは柔らかい素材で繊細なフィルターを傷つけることなくホコリを絡め取れます。
一方、幅約6mmの細い青いブラシはコシがあるつくりになっており、アルミフィンの隙間や噴出口など、狭い部分の汚れをかき出すのに最適です。さらに、先端が斜めに植毛されているため、エアコンのスミや角に残りがちなホコリにもブラシが届きやすいのもポイント。
これ一本でフィルター清掃がぐっと楽になるため、ひとつは持っておきたいアイテムといえるでしょう。
出典：BA665空気清浄機・エアコンブラシ
ドレンホースの清掃やフィルターの手入れ、設定温度の見直しを行っても水漏れが改善しない場合は、内部パーツの故障や設置不良が原因となっている可能性があります。
そのため、メーカーや業者にエアコンの修理や清掃を依頼するのが安全です。メーカー保証が残っている場合は、保証内で無償対応してもらえるケースもあるため、購入時期や保証内容を確認してみましょう。
保証が切れている場合でも、一般的な修理費用の目安は8000～2万5000円前後が中心で、作業時間は30分～1時間程度と比較的短時間で済むことが多いです。
無理に自力で分解すると故障や水漏れの悪化につながるため、自分が対応できるのはフィルター掃除・ドレンホースの清掃までと理解し、それ以上の作業が必要だと感じたら、早めに専門業者へ相談することが大切です。
エアコンの水漏れは、ドレンホースの詰まりやフィルターの汚れなど、日常的なお手入れ不足が原因で起こることが多いトラブルです。
まずはホースの状態を確認したり、フィルターやアルミフィンの掃除を行ったりすることで、自分でも改善できるケースが少なくありません。また、設定温度を見直すだけで結露量が減り、水漏れが止まることもあります。さらに、専用ポンプやエアコンブラシなどの便利アイテムを活用することで、普段のメンテナンスがぐっと楽になり、トラブルの予防にもつながるでしょう。
ただし、排水経路の破損や内部パーツの異常など、自力では対処できない原因が隠れていることもあります。掃除をしても症状が続く場合は、無理に分解せず、メーカーや専門業者に早めに相談することが大切です。
エアコンの仕組みと対処法を知っておけば、急な水漏れにも落ち着いて対応できるでしょう。
