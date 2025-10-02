楽天銀行はATMで入出金できる 操作手順や手数料について解説

楽天銀行とは

メリット

口座数・預金推移

ATMでできることと操作方法

入出金の方法

残高照会の方法

楽天銀行に対応しているATM

手数料

※ATM手数料無料回数は、入金と出金を合わせた回数

まとめ

楽天銀行は、楽天銀行株式会社が運営するネット銀行です。これから口座を開設しようとしている方の中には、「楽天銀行はどのATMが使えるの？」「手数料はどれくらいかかるの？」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、楽天銀行についての基本情報から、ATMを使った入出金の方法・対応しているATMまでをわかりやすく解説します。現在楽天銀行のユーザーも、これから楽天銀行の利用を検討している人もぜひ参考にしてください。楽天銀行は、楽天銀行株式会社が運営するネット銀行です。2001年の開業以降、決済業務に加え、預金・投資信託・カード・ローンなど取り扱う商品やサービスを広げていき、フルバンキング化を進めました。現在も、顧客の多様なニーズに応えて、充実した商品・サービスを提供しているのが特徴です。2025年7月には、口座開設17000万口座を突破しています。楽天銀行の強みは、なんといっても「楽天市場」のほか「楽天カード」や「楽天証券」といった楽天グループが展開する多くのサービス、いわゆる「楽天経済圏」の一角を担っていることです。そして、楽天経済圏のサービスとの連携により、多くの優遇を受けられることも魅力といえます。口座開設・維持手数料も無料なので、誰でも気軽に開設できるのもポイントです。楽天銀行には、以下のようなメリットがあります。ネットバンクを利用する際に懸念されるのが、利用できるATMが少ないという点です。しかし、楽天銀行はコンビニや銀行と提携しているため、多くの銀行ATMで利用することができます。また、回数制限があるものの各種手数料も無料のケースが多いのもうれしいポイント。例えばATM利用手数料の場合、会員ステージに応じて、入出金それぞれ最大7回までの手数料が無料になります。また、楽天市場では「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」というサービスがあります。楽天の展開しているサービスを利用するほど、楽天市場での買い物時のポイントが多く付与されるというものです。さらに、楽天銀行を楽天カードの引き落とし口座に設定すれば、楽天市場での買い物をした場合のポイントが「+1倍」多く付与されるメリットもあります。つまり、楽天カードや楽天証券といった楽天のサービスを普段から使用しているユーザーであれば、楽天銀行を開設して連携させることで、今まで以上にお得にポイントを貯められるようになるというわけです。実際、口座数や預金残高は年々増加傾向にあり、20代から60代までの幅広い年代が楽天銀行で口座を開設しています。ここからは、楽天銀行の口座からATMを使って入出金する方法や残高照会をする方法を見ていきましょう。まずは、ATMを使って楽天銀行の口座から出金する方法を解説します。続いて、ATMから楽天銀行の口座に入金する方法は以下のとおりです。どちらの方法も、普段銀行等のATMで操作しているやり方と同じです。次に、ATMを使って楽天銀行の残高照会をする方法を紹介します。細かい操作画面や手順は、使用するATMによって異なる場合がありますが、基本的には上記の操作を覚えておけば問題ないでしょう。楽天銀行に対応しているATMは、以下のとおりです。なお、各ATMには以下のように取り引きできない時間帯もありますので、ご注意ください。ATMを使って楽天銀行の口座から入出金を行う場合、ATMごとに以下のような手数料がかかります。なお、楽天銀行ではハッピープログラムを用意しており、会員ステージに応じて最大7回までATM手数料が無料になります。ステージごとの手数料一覧は、以下の通りです。会員ステージは「毎月25日終了時点のお預かり資産残高」、または「前月26～毎月25日の対象商品・サービスのお取引件数」をもとに、より高い方のステージが翌月から適用されます。そのほか、会員ステージが高いと他行への振込手数料や楽天ポイントの還元率がアップする点も大きなメリットです。楽天銀行は、ネット銀行でありながら提携ATMの多さや利便性の高さが大きな魅力です。セブン銀行やイオン銀行、ローソン、ゆうちょ銀行など身近なATMから、24時間365日いつでも入出金できる環境が整っており、日常的な利用に困ることはほとんどありません。また、会員向けの「ハッピープログラム」により、利用ステージに応じて毎月最大7回までATM手数料が無料になるため、コンビニでの引き出しも安心して活用できます。さらに、楽天カードや楽天証券などグループサービスとの連携により、楽天ポイントが貯まりやすくなる点も見逃せません。普段から楽天市場を利用している方であれば、銀行口座を組み合わせることでよりお得に買い物ができ、生活全体の利便性も向上するでしょう。これから口座開設を検討している方は、ATM利用環境と手数料優遇を上手に活用し、楽天銀行を日常のメインバンクとして生かしてみてはいかがでしょうか。