ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーOmen44の新曲MV公開

「Da Games People Play」のMVが公開

アメリカの社会問題を視覚的に表現した作品

ユリ・コチヤマ氏をモチーフにデザインされた

「Da Games People Play」のカバーアート

Omen44

The Plug Internationalは4月22日に、ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーであるOmen44が、9月7日にリリースを予定しているアルバム「u.s.」の中から、先行シングル第1弾として配信された「Da Games People Play」（邦題「孤独の影」）のMVをYouTubeにて公開した。Omen44は、ニューヨークにおける現実を移民の視点から鋭く切り込んだアルバム「u.s.」を制作している。「u.s.」は、「United States（アメリカ）」と「US（私たち）」のダブルミーニングであり、Omen44の20年以上にわたるアメリカでの生活であり、Omen44のキャリアの集大成となる。今回、MVが公開された「Da Games People Play」のカバーアートは、1960～70年代の人権活動家で、日系アメリカ人のユリ・コチヤマ氏をモチーフにデザインされた。ユリ・コチヤマ氏は、ニューヨークのハーレムで黒人の公民権運動に積極的に参加してコミュニティーを支えた人物であり、イスラム教指導者マルコム・Xとも親交があったという。同曲のMVでは、ヒッピー文化やカウンターカルチャーを象徴的に描いた映画「Easy Rider」において、デニス・ホッパー演じる主人公の1人、ビリーにOmen44が扮して、自由を求めた精神に敬意を払っている。また、その姿はアメリカの先住民族であるネイティブアメリカンにも重ね合わせられ、歴史の中で追いやられてきた存在を投影するなど、現在に続くさまざまなアメリカの社会問題を視覚的に表現した。「Da Games People Play」は、不法移民問題がビザ保持者や合法移民にもその影響を及ぼしつつある中で、Omen44が自身のリスクを顧みず、混沌とする現在のアメリカ情勢をはじめ、差別、宗教、銃社会にも鋭く切り込んだ先行シングル。現・大統領のスピーチの一節「私はベストな言葉を知っている」という引用から始まり、公民権運動の象徴として知られる Martin Luther King Jr. の歴史的演説「I Have a Dream」との対比によって、リスナーに強烈な先制パンチを与える。