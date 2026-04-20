医学博士・元日本王者の精神科医　講演会開催　「うつ病治療の壁」の打破へ

青葉こころのクリニック院長の鈴木宏氏

全国の精神科医に向けた講演が決定！

インターバル速歩の世界的権威、

能勢教授と学位授与記念

プロキックボクシングの元・日本王者であり、青葉こころのクリニック（東京都豊島区）の院長を務める、精神科医・医学博士の鈴木宏氏は6月下旬に、Meiji Seikaファルマの主催する講演会に登壇し、全国の精神科医などを対象に「うつ病の運動療法の基本 ～精神医学と運動生理学の融合がもたらす『科学的な運動処方』～」（仮題）として講演を行うことが決定した。同氏は、ゴールデンウィーク明けに増加する「五月病」への新たな対処として、誰でもすぐに実践可能な「3分の早歩き（インターバル速歩）」を中核とした「脳の再起動」メソッドを提唱している。このメソッドは、筋収縮で生じる「乳酸」が脳のパフォーマンスを高める可能性に着目した科学的運動療法で、信州大学スポーツ医科学の能勢博教授（現・特任教授）らが開発したインターバル速歩や、鈴木氏自身の実体験に基づいて開発された。五月病による「やる気が出ない」「不安」「集中できない」といった状態は、脳のエネルギー不足が一因となる。「3分の早歩き（インターバル速歩）」を行って効率的に乳酸を発生させることで、脳の栄養タンパク質（BDNF）が増え、低下した脳機能を回復させる。うつ病には、現代医療では約30％が寛解しない（完全にはよくならない）という「3割の壁」が存在するが、「3分の早歩き（インターバル速歩）」はこの「3割の壁」を打破する運動療法としても注目されているという。「3分の早歩き（インターバル速歩）」は、3分間のややきつい早歩きと3分間のゆっくり歩きを交互に繰り返すだけのシンプルな運動法。1日5セット、週に4日が基本となるものの、週あたりの合計が20セットなら小分け（朝の通勤で1セット、帰りに1セットなど）でも効果が期待できる。「ややきつい」速度で行うことがポイントで、「息が弾むけど、会話は可能な程度」のスピードで歩くこと（最大酸素摂取量の70％の強度）によって効果を発揮する。