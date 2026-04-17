不動産鑑定士と弁護士が「押し買い」対策相談会　4月25日開催

不動産事業を行うライズ・ステージ、

不動産鑑定士、弁護士の3者が押し買い対策相談会を開催

終活費用を狙う被害が急増

ライズ・ステージは4月25日14時から、不動産鑑定士と弁護士による「押し買い対策」相談会を、ライズ・ステージの本社（兵庫県宝塚市）にて開催する。参加にあたっては電話での申し込みが必要で、参加可能人数は先着10名。参加費は無料。近年、終活費用や施設入居費用を理由に自宅を手放す高齢者を狙った、不動産の「押し買い」被害が急増している。「押し買い」とは、不安をあおる言葉や執拗な勧誘によってその場での判断を迫って、本来の価値よりも著しく低い価格で不動産を売却させる行為を指す。今回の「押し買い対策」相談会は、こういった状況を受けて開催されるもので、当日は押し買いやリースバックの代表的な手口、契約前に必ず確認すべきポイント、「売らない」という選択肢を含めた判断基準などについて、不動産鑑定士の横地寿美子氏と弁護士の岡本健佑氏が中立的な立場で解説する。具体的には、地域ごとの実勢価格と適正相場の説明、現在検討している契約内容の安全性チェック、押し買いやリースバックに関する個別相談が行われ、不動産鑑定士と弁護士による情報提供を目的とした相談の場となる。