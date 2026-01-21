富士フイルムビジネスイノベーション、NISTの基準を用いた情報セキュリティ格付け最高位の「AAAis」を継続

日本セキュリティ格付機構が付与

日本セキュリティ格付機構（JaSRO）は1月15日に、富士フイルムビジネスイノベーションが提供するデジタル複合機・プリンターに対して、NIST（National Institute of Standards and Technology：米国国立標準技術研究所）の基準を用いた情報セキュリティ格付けの最高位となる「AAAis」を付与したことを発表した。富士フイルムビジネスイノベーションは、2022年12月に日本ではじめてデジタル複合機・プリンターを対象に「AAAis」を取得して、以降継続している。さらに、2026年に販売を開始した新機種についても、新たに「AAAis」を取得した。具体的には、「NISTへの対応環境においてデジタル複合機・プリンターを使用される事業者向けに提供する、デジタル複合機・プリンター」の開発業務および保守業務において、「NIST SP800-171」および「NIST SP800-172」への準拠性の観点で求められる対策（特定、防御、検知、対応、復旧の管理策）を、極めて高い水準で織り込んでいることから、日本最初の「AAAis」継続に至っている（有効期間は2027年1月14日まで）。「AAAis」は全17段階中最高位の格付で、セキュリティ水準が「リスク耐性は極めて高く、多くの優れた要素がある」状態であり、以下の2つの要件を満たすことが求められる。要件1：新たな脅威に迅速に対応し、常時、高水準の管理状態を維持、発展させている要件2：SP800-171／172の適切な対策を、極めて高い水準で織り込んでいるあわせて、富士フイルムビジネスイノベーションのデジタル複合機・プリンターは、情報セキュリティ技術のマネジメントシステムである国際標準規格「ISO／IEC27001」の認証を取得しており、その取り組みをベースに情報技術セキュリティの設計や運用などの国際標準規格「ISO／IEC15408（CC 認証）」の認証を取得している。そのほか、近年増加する製品のサプライチェーンの弱点を利用したサイバー攻撃に対応すべく、製品のライフサイクル全体を通じた安全性確保のためのプロセスを構築して、サプライチェーン・セキュリティの国際標準規格「ISO／IEC20243」認証を取得した。