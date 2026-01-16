「寺活」をテーマにした専門メディア「寺イク？」正式ローンチ！

「寺活」専門メディア「寺イク？」がローンチ

サウナブームの次に「寺活」がトレンドに!?

「寺活」をいち早く体感できるイベントが

2月14日に神奈川県寒川町で開催

YUMiは1月1日に、「寺活（てらかつ）」をテーマにした専門メディア「寺イク？」をローンチした。あわせて2月14日13～15時には、神奈川県寒川町内の在住・在勤者を対象にした、体験デザイン・報道・仏教という異なる分野のプロフェッショナルが集い、新たな「お寺の歩き方」を提案するイベント「寺活道フォーラム2026」を、寒川町民センターの視聴覚室にて開催する。参加費は無料。近年、マインドフルネスや瞑想ブームの延長として、ご朱印巡りや寺ヨガ、寺カフェといった、お寺回帰の兆しがみられる。そんな中にあって、サウナブーム以降の次なる「心の休息法」として、「寺活」に注目が集まりつつある。今回、ローンチされた「寺イク？」は、伝統仏教を優しいリフレッシュツールと捉え、気楽にお寺へ足を運ぶだけで、いつもよりもゆるまって穏やかな自分になれる、そんなライトに行う寺活カルチャーを紹介する「寺活」専門メディア。現代の日本人が忘れがちで、有用なやすらぎ文化を広めていく活動を推進していく。2月14日に開催される「寺活道フォーラム2026」では、「なぜお寺に行くと心がやすらぐのか？」という素朴な問いを起点に、次のウェルビーイング潮流をいち早く体感できる。また、広告・報道・仏教という異なる現場で人と向き合ってきた登壇者たちが、「効率化社会の歪み」と「なぜ人は安らげなくなったのか」を、リアルな実感をもとに語り合う。さらに、「お作法が難しそう」「敷居が高い」といったイメージを覆す、カジュアルで実践的な寺活の楽しみ方を具体的に紹介する。第1部の基調講演では、広告業界の第一線で活躍する傍ら寺活の魅力に惹かれ専門メディアを立ち上げた、体験デザイナーであり「寺イク？」の代表でもあるKENLOCK氏が登壇し、体験デザインの視点から「なぜ今、お寺が心を休ませる場として機能するのか」についての解説を行う。科学的な視点も交えつつ、誰でも実践可能な「やすらギまる（安らぎが極まる）」ための寺活メソッドを紹介する。第2部の座談会では、毎日新聞の記者である黒川晋史氏と、上宮寺の僧侶夫妻である藏田史哉氏・美乃梨氏も登壇し、「効率」や「成果」が重視される時代に人々が見失ってきたものとは何か、お寺の知恵を現代の生活にどう活かせるのかについて、リアルな言葉で語り合う。