東武鉄道、1月13日から小児運賃を全額ポイントバック

「TOBU POINTアプリ」内で小児運賃や定期券の金額をポイントバック

運賃相当額のポイントを付与、小児通勤定期券も対象

東武鉄道は1月13日から、小児運賃を実質無料にする。具体的には、東武グループの共通ポイントアプリ「TOBU POINTアプリ」内で「親子登録」を行うことによって、東武線内の小児運賃や定期券の金額に相当する額がTOBU POINTで付与される。同社はこれまで、夏・冬・春の長期休みなどに期間限定で、親子で一緒に乗車した場合に限り小児運賃相当額のポイントを還元する「親子でおでかけポイント」、小児通学定期券をポイント還元する「小児通学定期券ポイント」を実施してきた。今回の小児運賃の実質無料化は、昨今の燃料費高・円安などに起因する物価高騰による生活コストの増大に対応する子育て世代を応援すべく、対象期間を「毎日」として行われる。外出をはじめ、日々の習い事や塾への利用といった、さまざまなシーンでおトクに東武線を利用できるようにすることで、子育て世代の負担を軽減するとともに、沿線観光地やレジャー施設への旅行や行楽など子どもたちの体験機会の増大に寄与する。