昭和レトロで懐かしい！NFCチップ内蔵のカセットテープ型キーホルダー「MUSIC TOUCH」

ユニバーサル ミュージックは12月12日に、NFCチップを内蔵したカセットテープ型キーホルダー「MUSIC TOUCH（ミュージック タッチ）」の、グリッターカラー4種を全国の蔦屋家電、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、およびユニバーサル ミュージックの公式オンラインショップ「UNIVERSAL MUSIC STORE」にて発売した。価格は2530円。「MUSIC TOUCH」は、スマートフォンをかざすだけで登録したURLにアクセスできるオリジナルキーホルダー。コードなどの読み込みは不要で、ワンタッチでスムーズに接続可能となっている。本体に搭載されているNFCチップは、何度でも書き換えられるので、音楽配信サイトや動画サイトといった好みのURLを自由に登録して、自分だけのオリジナルキーホルダーとして楽しめる。今回発売されたのは、クリスマス～年末年始にぴったりのグリッターカラーバージョンで、きらめく質感と鮮やかな発色が季節感と特別感を演出する。プレゼントにも日常使いにも適している。さらに、「UNIVERSAL MUSIC STORE」の公式Xアカウント（@UM_STORE_JP）、および「MUSIC TOUCH」の公式サイトでは、タイの映画監督ウィーラチット・トンジラー（通称：チャンプ）氏が制作した、「MUSIC TOUCH」の魅力を紹介する動画が公開されており、近日中に第3弾の動画も公開される。なお、今回のグリッターカラーバージョン発売にともない、「MUSIC TOUCH」のバリエーションは全32種となる。