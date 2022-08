Ado「新時代」が世界1位に！　映画『ONE PIECE FILM RED』主題歌

「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」特設サイトのトップ画面

「新時代」が世界1位に!!

ユニバーサル ミュージックは、人気コミック『ONE PI EC E』の原作者・尾田栄一郎氏が総合プロデューサーとして制作に参加したアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』(谷口悟朗監督)の主題歌・劇中歌を収録した A doの新アルバム「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」(通常盤/初回限定盤)を8月10日に発売した。「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」は、映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌と劇中歌を収録。オープニングを飾る主題歌「新時代」は、『ONE PIECE』への参加が3回目となる音楽家・DJ・プロデューサーの中田ヤスタカ氏が手がけた。ミュージックビデオを収録したDVD付きの初回限定盤には、通常版の7曲に加え、劇中で流れた「風のゆくえ(Child Ver.)」「世界のつづき(Youth Ver.)」をボーナストラックとして収録。初回限定盤、通常盤共通で初回プレス封入特典「 A do×ONE PIECE FILM RED トレカ(全4種)」「シリアルナンバー入り応募抽選券」入りとなっている。このシリアルナンバー入り応募抽選券を8月23日23時59分までに応募すると、抽選で「Ado LIVE TOUR 2022-2023『蜃気楼』チケット、CD先行抽選受付」「Ado直筆サイン入りポスタ~お客様のお名前入り~」「『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』Tシャツ」が当たる。なお、ユニバーサル ミュージックによると、『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』の収録曲「新時代」は世界1位を記録、さらに国内チャートと合わせると70冠(8月12日現在)を獲得した。 Apple Musicのグローバルチャートでも名だたるアーティストたちを抑え堂々の1位となった。