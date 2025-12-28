秋田県で遊ぶなら「最大50％オフ」の「秋田冬アソビ割」がお得！

秋田県内の体験・アクティビティをおトクに楽しめる

「秋田冬アソビ割」キャンペーンが2026年2月28日まで開催中

県内の観光体験施設や「たざわ湖スキー場」などが対象

秋田県では12月1日～2026年2月28日の期間、県内で実施される体験・アクティビティをおトクに楽しめる割引キャンペーン「秋田冬アソビ割」が開催されている。「秋田冬アソビ割」は、秋田県内の観光体験施設やスキー場などを対象に開催されており、体験コンテンツ商品やスキーパック商品が平日なら50％、休日は25％オフになる（最大割引は、体験コンテンツ商品が6000円、スキーパック商品が5000円）。体験コンテンツ商品としては、あきた芸術村（秋田県仙北市）で提供されている、太鼓や提灯で一緒に祭ステージに参加できる体感型アトラクション「太鼓を叩いて一緒にステージを楽しもう！祭ステージ『This is Akita』」（参加費は1人3600円から）などが対象に含まれる。スキーパック商品では、たざわ湖スキー場（秋田県仙北市）で提供されている「秋田冬アソビ割～たざわ湖スキー場リフト1日券＆レンタル（5000円分）」などが対象となる。同商品は、たざわ湖スキー場のリフト1日券とレンタル利用券1000円分×5枚綴りのパック商品で、大人（中学生以上）1人あたりの通常料金1万300円から。なお、予算の上限に達した場合は、キャンペーン期間内でも販売終了となる。