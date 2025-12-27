防災やアウトドアに！ オウルテックのソーラーパネルが海老名市ふるさと納税返礼品に

海老名市のふるさと納税返礼品に採用された

「OWL-SLP10W-GY」の使用イメージ

コンパクトで持ち運びに便利

折りたたみ＆収納イメージ

電流チェッカーでコントロールボックスから

充電する機器に流れる電流の目安を表示

オウルテックは12月19日に、同社の折りたたみ式ソーラーパネル「OWL-SLP10W-GY」が神奈川県海老名市のふるさと納税返礼品として採用され、主要なふるさと納税ポータルサイトにおける受付が開始されていることを発表した。「OWL-SLP10W-GY」は、太陽の光を電力に変えてスマートフォンなどのUSB機器を充電可能なポータブルソーラーパネル充電器。太陽光があれば、アウトドアや災害時といった電源がない場所でも使用できる。本体は、折りたたむとA4サイズよりも小さくなり、重さは410gと軽量なので、気軽に持ち運んで外出先での充電に使える。コントロールボックスから充電する機器に流れる電流は、本体の電流チェッカーに表示されるため、太陽光が当たって電流が流れているかがわかる。本体には、電力ロスの少ない単結晶シリコンパネル×2面を搭載し、最大変換効率は22.4％、発電性能は最大10Wと、コンパクトサイズながらしっかり発電してくれる。