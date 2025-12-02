週末おでかけ特集！　クリスマスマーケット2025ガイド　中部編

全国のクリスマスマーケットガイド 第3回は中部編！

愛知県・名古屋を中心にクリスマスマーケットの情報をご紹介。王道の名古屋、空港で楽しめるセントレア、駅前で気軽に立ち寄れる豊橋。都市型・空港型・駅前型と、タイプの異なる3会場をまとめて紹介します。中部地方の中心である愛知県は、都市のにぎわいと交通アクセスの良さが魅力。クリスマスマーケットも、名古屋のような大規模会場から、空港ロケーション、地方都市のアットホームなイベントまで幅広く楽しめます。一方で冬の愛知は風が強く、夜の体感温度がぐっと下がることも。公共交通の活用や軽めで動きやすい防寒スタイルが、快適なおでかけのポイントです。今回は名古屋・常滑（セントレア）・豊橋の3会場を中心に、タイプの違うクリスマスマーケットを一気に紹介します。東海エリア最大級の王道クリスマスマーケット。巨大ツリーとドイツ風の小屋（ヒュッテ）、グリューワインや雑貨などが並び、写真映えスポットも満載です。イベント概要・開催時期：2025年12月6日（土）～12月25日（木）・会場：久屋大通公園 エディオン久屋広場（名古屋市中区「久屋大通公園」内）・アクセス：名古屋市営地下鉄「栄」「久屋大通」駅すぐ・入場料：無料・ポイント：毎年20万人以上が訪れる人気イベント。食べ歩きと撮影の相性が良い会場。・公式サイト：https://www.tokai-tv.com/xmasmarket/“空港で楽しめる”ユニークなクリスマスマーケット。北欧風インテリアや雑貨が揃い、空港ならではの開放感の中でクリスマス気分が味わえます。イベント概要・開催時期：2025年12月5日（金）～12月25日（木）・会場：中部国際空港セントレア 第1ターミナル4階 イベントプラザ・アクセス：名鉄「中部国際空港」駅直結・入場料：無料・ポイント：屋内エリア多めで寒さに強い。旅行者にも人気が高いマーケット。・公式サイト：https://www.centrair.jp/information/centrair_xmas_2025.html駅前でアクセス良好な、アットホームな雰囲気のマーケット。クラフト雑貨やキッチンカーが中心で、地域に根ざした温かいイベントです。イベント概要・開催時期：2025年12月16日（火）～12月25日（木）・会場：JR「豊橋」駅 南口駅前広場・アクセス：豊橋駅すぐ・入場料：無料・ポイント：規模は控えめで落ち着いて歩ける。初めてのマーケットにも◎。・公式サイト：https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/120522.htm1.公共交通の活用がスムーズ2.風対策が重要！愛知の冬は“体感温度が低い”3.キャッシュレス決済サービスの利用が便利4.写真映えする“冬ショット”の撮り方5.事前チェックでスムーズに楽しもう愛知のクリスマスマーケットは、「巨大都市型」「空港ロケーション型」「駅前アットホーム型」というまったく違う3つのスタイルを一度に楽しめるのが魅力です。アクセスの良さとキャッシュレス、そして風対策を味方につければ、愛知の冬のおでかけはもっと快適に、もっとロマンチックになります。この冬は、名古屋・セントレア・豊橋の3つのマーケットで、気軽でわくわくする“冬のひととき”を楽しんでみては。