関内駅前が遊び場に！音楽と食のイベント「関内ストリートパーク2025」を開催

関内駅前で自由にくつろげるイベントが12月5日・6日に開催

街の道路をひらいて誰もが自由にくつろげるオープンスペースに

道路空間を活用したイベント「関内ストリートパーク2025」が12月5日・6日の11～16時に、現在「関内駅前地区第一種市街地再開発事業」が進捗している関内駅前エリア（神奈川県横浜市）にて開催される。参加費は無料（飲食・物販は有料）。同イベントでは、街の道路を誰もが自由にくつろげるオープンスペースとして楽しめるようになっており、通りが公園のようになる、ちょっと特別な週末を過ごせる。会場では、関内の車道にベンチやテーブルセットで自由にくつろげる、居心地いいオープンスペースが登場して、特別なリラックススポットになる。また、12月5日にはマットケバブ（チキン鉄板焼ケバブなど）、野方ホープ（背脂醤油とんこつラーメンなど）、Lino Marama Cafe（モチコチキンなど）、Tortuga（アンティクーチョなど）、12月6日にはマットケバブ（チキン鉄板焼ケバブなど）、野方ホープ（背脂醤油とんこつラーメンなど）、カフェハウオリ（富士宮焼きそばなど）、キッチン海すずめ(牛タンフランクホットドッグなど）のキッチンカーが出展する。あわせて、飲食後のリサイクルを促すエコステーションを設置することで、環境に配慮した運営を行う。さらに、各種マルシェが出展するほか、ストリートライブも実施される。出展マルシェは、12月5日がアート工房クローバー（ローズティ・つまみ細工）、まぐのりあ さらい工房（木工製品）、でっかいそら一天（ドリップ珈琲・野菜パウダー・ドライ野菜）、まちふく（どんぐり製品）、スマイルガーデン（焼き菓子）、くっきーはっぴー（消しゴムはんこ）、ジョイカンパニー（陶器・焼き菓子）。12月6日がアート工房クローバー（ローズティ・つまみ細工）、まぐのりあ さらい工房（木工製品）、でっかいそら一天（ドリップ珈琲・野菜パウダー・ドライ野菜）、ジョイカンパニー（陶器・焼き菓子）、ぴぐれっと（焼き菓子・キーホルダー）、YOKOHAMA Dry（地域食材を使ったパスタキット・ドライ野菜）、横濱蔵出しチーズケーキ寿々喜屋（チーズケーキ）。ストリートライブの出演者は、12月5日が伊与木一彦さん、chyaiさん、12月6日が猫部、Goo Goo Gumbo Bros、UN-STELLA、刈川圭祐さん。