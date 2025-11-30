10周年だから超ロングで開催！ 第3弾は家電豆知識トイレットペーパーをプレゼント

単品税別5万円以上の購入でもらえる

ノジマは、11月22日から「ノジマブラックフライデー」第3弾を実施している。ノジマブラックフライデー10周年を迎える今年、パワーアップして最長となる23日間での開催となっており、11月8日からの第1弾では商品購入で最大3万ポイント還元のキャンペーンを開始。第2弾では、ブラックフライデーにちなみ「ブラッ96（クロ）」プライス商品の展開を行ってきた。第3弾では家計応援として、単品税別5万円以上の商品購入で、家電豆知識つきのオリジナルトイレットペーパーをプレゼントする。実施期間は、11月30日まで。モバイル会員限定で、なくなり次第終了となる。