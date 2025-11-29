たまごっちの世界をリアルで体験！ 公式ショップが東京・原宿にオープン

「たまごっち」の公式ショップが東急プラザ原宿

BookLiveは11月22日に、バンダイの人気玩具「たまごっち」の公式ショップ「たまごっち ふぁくとり～！」を、東急プラザ原宿「ハラカド」（東京都渋谷区）の3階にオープンした。入場料は無料。「たまごっち ふぁくとり～！」は、「体験」をコンセプトとした店舗で、商品の購入だけでなく来店客自身がカスタマイズ可能な商品を用意している。また、「ふぁくとり～」をイメージした内装とともに、ユニフォームを身にまとったスタッフが在籍し、店内に足を踏み入れると「たまごっち ふぁくとり～！」の世界観を体験できる。店内では、限定グッズや「たまごっち」29周年記念限定グッズとともに、多数の公式グッズを購入可能となっている。またオープン記念として、「たまごっち」とナルミヤ・インターナショナルのブランド「mezzo piano」のコラボイラストを使用した、特別デザインの「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」を先行販売する。さらに同施設限定となる、「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰める「みにたま つめほ～だい！」が設けられている。「たまごっち」のミニフィギュアや、「たまごっち」に登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」といったアイテムのミニフィギュアを、専用の「たまごっち型ボトル」に詰め放題なので、「工場の従業員」になった気分を味わえる。営業時間は11時～21時。